Ligue des Nations : Allemagne - France à Munich le 6 septembre

Le premier match du groupe A de la future Ligue des Nations opposera l'Allemagne à la France, le 6 septembre, et se jouera à Munich, a annoncé vendredi la Fédération allemande de football (DFB). Le groupe A de la Ligue A de cette nouvelle compétition oppose l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Le premier sera qualifié pour un «Final four», un tournoi organisé du 5 au 9 juin 2019 qui désignera le vainqueur de cette première Ligue des nations. L'organisation du match contre la France à Munich est vue par la DFB comme une opération de promotion de sa candidature à l'Euro-2024 : «Ce match à domicile à Munich est pour nous une nouvelle occasion de souligner combien l'Allemagne, pays passionné par le football et ouvert sur le monde, serait heureuse d'accueillir de nouveau une fête internationale du football», a déclaré le président de la DFB Reinhard Grindel. L'Allemagne et la Turquie sont les deux pays candidats à l'organisation du tournoi européen de 2024.