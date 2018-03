Dans la lucarne : Après le décès de Davide Astori (Italie)

Le football, aussi bien local qu’international, est en train de vivre une audience planétaire. Les chaînes de télévision du monde entier, notamment celles qui ont «pignon sur rue» ont désormais la main mise sur les images que ce sport peut véhiculer et transmettre à des millions de téléspectateurs à travers les continents. Une manne d’argent «insoupçonnée» au point où l’on se bouscule pour les droits TV. D’ailleurs, même pour les «gros transferts» de joueurs, leur transaction n’est pas anodine. Le cas du départ de Neymar pour le PSG n’est pas une mince affaire. On parle d’un «magnat» qui détient un pouvoir exorbitant qui avait facilité cette transaction la plus relevée depuis que le football est devenu un sport populaire. D’ailleurs, il est considéré comme celui qui fait la «pluie et le beau temps» dans la sphère-football. Ceci dit, les présidents de clubs, les chaînes de TV, les journaux sont devenus très exigeants quant au niveau que doit avoir aussi bien les joueurs que les rencontres de football. C’est un constat accepté presque par tous. C’est pour cette raison qu’on est en train de créer des «stars» pour que le «produit-football» passe mieux qu’une «pilule». Là, il faut dire que les répercussions sur les joueurs sont telles qu’ils n’arrivent que difficilement à assurer comme cela se faisait par le passé. Face à cette situation, les joueurs sont alors soumis à une pression terrible, surtout avec la multiplicité des matches et la complexité des séances d’entraînement. Ils sont le plus souvent sur la brèche, ce qui peut occasionner plus d’accidents physiques. On ne dit pas que la mort subite du joueur de la Fiorentina (Série A-Italie), Davide Astori, est du à un surmenage ou la terrible pression sur tous les footballeurs . «Le défenseur international italien, Davide Astori, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel d'Udine, où son équipe devait jouer dimanche un match de Série A. À 31 ans, le capitaine de la Fiorentina comptait 14 sélections. Tous les matches de la 27e journée ont été reportés », pouvait-on lire. Il est donc décédé d’un arrêt cardiaque. On n’est pas spécialiste, mais d’après ces informations, il est «mort dans son sommeil», ne s’est pas réveillé la matinée alors que ses amis joueurs l’attendaient. Ces accidents vasculaires ont tendance à être nombreux ces derniers temps. En effet, les cas de «mort subite » sont en train d’endeuiller des familles et priver les clubs de joueurs au talent avéré. Certains n’hésitent pas à l’appeler le «mal du siècle». Il n’y a pas si longtemps, un joueur d’une petite division dans la région de Sétif avait perdu la vie sur un terrain de football. Bien avant aussi, l’Afrique sportive avait été émaillée par beaucoup de décès et les médecins de clubs et des spécialistes se sont penchés sérieusement pour comprendre les causes et ainsi éviter que ce genre de décès ne deviennent fréquents dans nos stades. Si ailleurs, la prise en charge n’est pas à la hauteur, ce n’est pas le cas des deux clubs italiens, la Fiornetina et Cagliari, où ce joueur avait joué auparavant. Après avoir retiré le numéro treize des maillots, les responsables de la Fiorentina ont fait un geste qui ne peut que les honorer, puisqu’ils ont «signé» un contrat à vie au nom du joueur décédé, et sa femme et sa fille bénéficieront à vie du salaire. On ne peut faire meilleur hommage à sa mémoire. Ce club italien voue un amour sans faille à ce joueur de l’équipe nationale italienne mais aussi international.

Un exemple qu’on souhaiterait qu’il fasse tâche d’huile !

Hamid Gharbi