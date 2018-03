FAF : Kheireddine Zetchi honore les femmes

À l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme, la Fédération algérienne de football a organisé, jeudi passsé, une cérémonie en l’honneur des employées de la FAF et du Centre technique national.

Ont assisté à cette cérémonie qui s’est déroulée au siège de la Fédération à Dely Brahim, le Président de la FAF, M. Kheïreddine Zetchi et le membre du bureau fédéral, président de la commission des finances, Rachid Gasmi.

A cet effet, le Président du FAF a souhaité à toutes les femmes, employées de la fédération en particulier, plein de succès dans leur vie professionnelle et familiale.