Le MOB et la JSMB, ensemble sur le podium !

C’est un «derby» à distance que se livrent les deux clubs phares de Béjaia, le MOB et la JSMB. La 22e journée a incontestablement fait les affaires des deux clubs rivaux qui se sont installés provisoirement aux commandes de la Ligue-2 Mobilis. Il faut dire que la JSMB a rendu un énorme service à son «frère- ennemi», le MOB, en allant s’imposer sur le terrain de la JSMS (0-1), candidat en puissance pour l’accession. Comme le MOB n’avait fait qu’une formalité de la réception du WAT (victoire 3-1), il a pris logiquement les commandes de la Ligue-2 avec 42 points, ex-æquo avec l’AS Ain Mlila et la JSMB. Il faut dire que les deux clubs phares de la Vallée de la Soummam sont en train de réaliser une deuxième moitié de saison digne d’un club qui accède. Avec douze victoires, six matches nuls et quatre défaites pour le MOB, contre treize victoires, soit une de plus, trois matches nuls et six défaites, soit deux de plus, le MOB et la JSMB n’ont pas du tout usurpé leur statut de leader et de co-leader. Tout comme le MOB, la JSMB présente des statistiques éloquentes : 31 buts marqués contre 21 buts encaissés. Le MOB, étonnement, a marqué moins de buts (26), jusqu’ici, mais il a fait preuve, faut-il le signaler, d’une solidité défensive remarquable avec seulement 14 buts encaissés. Une différence de 7 buts, quand même ! Ainsi, après un automne plus ou moins mouvementé, le MOB et la JSMB semblent avoir retrouvé tous deux de la stabilité, mais aussi et surtout de la constance, d’où ce statut de leader qu’ils n’auront pas du reste volé. Le MOB et la JSMB vont devoir batailler fort pour rester en tête jusqu’à la fin de la saison. À commencer par la prochaine journée. La JSMB accueillera chez elle le MC Saida, tandis que le MOB aura à effectuer un périlleux déplacement à Relizane. C’est dire que beaucoup de choses peuvent se passer lors de cette 23e journée de la Ligue-2. Outre maintenir le statu quo au cas où les deux équipes gagnent, la JSMB peut prétendre également profiter de l’avantage de recevoir à domicile pour s’asseoir seule aux commandes et prendre ainsi une légère avance sur le MOB. Mais bon tout cela reste des supputations, car comme toutes les autres journées, la 23e ne manquera pas de surprises. Tant mieux pour le suspense !

Amar B.