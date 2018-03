8 MARS journée internationale des femmes : De tous les combats

Elle a été de tous les combats. Forcément, son parcours porte les stigmates de tout ce qu’elle a enduré, supporté mais aussi conquis grâce à sa pugnacité. La femme algérienne a été, aussi loin que remonte la mémoire collective, une combattante convaincue que sa liberté était indissociable de celle de la patrie. Que ce soit face aux envahisseurs —et cette terre en a connus— ou durant la guerre de Libération nationale, elle a inscrit, par ses actes héroïques, des noms illustres qui font la fierté et la grandeur de notre histoire. Dans son message à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le Président de la République a rappelé cette constance dans l’engagement de la femme durant la glorieuse Révolution de Novembre, et qui s’est poursuivi après le recouvrement de l’indépendance, pour relever d’autres défis, ceux-là plus importants parce que renvoyant aux pesanteurs sociales. Malgré la poussée spectaculaire de l’élément féminin dans l’éducation et l’enseignement supérieur, le monde de la représentation politique semblait ériger devant elle une sorte de barrière invisible qui lui empêchait l’accès, au moins quantitativement, dans les mêmes proportions que celles acquises dans l’action sociale et économique. Il a fallu l’engagement personnel du Président Bouteflika pour inscrire dans notre arsenal législatif et également dans notre Loi fondamentale des dispositions qui ont fait sauter les verrous. Aujourd’hui, la femme algérienne a poussé en force les portes des assemblées élues, y compris celles de l’Assemblée nationale, de la représentation diplomatique, du gouvernement et même de certaines fonctions complexes et sensibles dites de commandement. La femme algérienne est aujourd’hui « à l’avant-garde des promoteurs de la réforme, et demeure un des garants de la stabilité et du progrès de notre pays. Elle est appelée à relever les prochains défis et à renforcer les fondements de la société que nous continuerons à bâtir avec détermination et persévérance, une société authentique et moderne, tolérante et solidaire, fondée sur l’Etat de droit », a souligné le Président Bouteflika dans son message. Il faut, cependant, rappeler que cette émancipation n’a pas été un « long fleuve tranquille ». On le constate dans l’actualité nationale, régionale et même internationale. L’autonomisation des femmes avance et soulève sur son chemin des résistances que les sociétés —y compris celles qui se présentent comme à la pointe du combat démocratique— laissent trahir soit par des attitudes soit par des pratiques d’exclusion… que certaines femmes (paradoxe) reprennent à leur compte et développent dans leur discours. En fait, il s’agit beaucoup plus d’apprentissage, d’éducation que de culture au sens essentialiste ou d’une soit-disant guerre des sexes. En effet, comment appréhender ces nombreuses femmes qui soutiennent et accompagnent les groupes extrémistes violents, alors que leur idéologie est basée sur leur effacement total de la sphère publique ? Ces pratiques à la fois rétrogrades et paradoxales sont, également, développées par ces victimes d’une trop longue domination des esprits qui ne leur laisse que la possibilité revancharde pour exprimer leur soif de reconnaissance. Lors de la cérémonie en l’honneur des femmes algériennes présidée par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, en présence des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédité en Alger, des figures féminines politiques, économiques et médiatiques, des représentantes des mouvements syndicaux et de la société civile ainsi que des moudjahidate, Mme Eddalia, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a inscrit, logiquement, le combat de la femme algérienne dans une perspective plus globale qui intègre la situation de la femme arabe, surtout celle qui subit en ce moment la tragédie des guerres civiles ou de l’apartheid imposés par des forces occupantes sur son territoire.

M. K.