Mokadem Aïcha, mère de 5 handicapés : maman courage

A l’occasion de la fête du 8 mars, l’association la Radieuse rend hommage et soutient cette mère-courage, madame Mokadem Aïcha. La Radieuse, dans un mouvement de soutien que tout le monde lui connaît, s’est rendue au domicile de cette courageuse femme, âgée de 77 ans, mère de 5 enfants, tous handicapés et qui, de surcroit, souffrent de maladies chroniques. Cette situation demande de gros efforts financiers et matériels à la maman qui vit dans une situation sociale précaire, ce qui a poussé la Radieuse à l’honorer pour son courage et sa persévérance et à l’aider matériellement. Les invités de la Radieuse présents à cette rencontre pleine d’émotions, à savoir la sûreté d’Oran, à sa tête le contrôleur hadj Nouasri Salah, l’ancien gardien international Benchiha Nacer, ont considéré madame Mokadem comme une des plus courageuses femmes d’Algérie, de par son sacrifice, sa persévérance et de vouer sa vie à ses enfants et ce, depuis 1961, date de la naissance de son premier enfant, handicapé, Moumen. Le destin a voulu que ses 4 autres enfants naissent eux aussi avec un handicap moteur. Signalons que madame Mokadem a réalisé un de ses grands rêves, celui de se rendre aux lieux saints de l’Islam, grâce à une Omra offerte par la Radieuse. Aujourd’hui, cette mère-courage, âgée de 77 ans, souhaite obtenir un logement pour que ses enfants (3 garçons et 2 filles) ne se retrouvent pas à la rue après sa mort.