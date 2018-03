Enfants handicapés : hommage aux mamans

Quelle belle pensée, a l’occasion de ce 8 mars, que celle dédiée a toutes ces mamans qui prennent en charge, dans l’ombre, avec dévouement, force et désintéressement leurs enfants handicapés. C’est la Fédération algérienne des personnes handicapées, accompagnée par Ooredoo, qui ont mis sur la scène médiatique, le temps d’une journée, toutes ces mères qui développent au quotidien une énergie considérable pour élever leurs enfants vivant avec un handicap.

Cet évènement a été organisé à l’hôtel Les Abassides de Palm Beach en présence de la présidente de la FAPH, Mme Atika El-Mamri, de Ramdane Djezairi, directeur opérationnel chargé des relations publiques et médias à Ooredoo, ainsi que des familles et membres d’associations activant dans le domaine des droits des personnes handicapées. Lors de cette cérémonie, un hommage appuyé a été rendu à une soixantaine de mères d’enfants handicapés. «Mon objectif était de rendre hommage aux mamans qui font un travail de titan, dans l’ombre, et qui ne sont pas suffisamment saluées. Votre temps, votre dévouement, votre patience, votre soutien, vos larmes, votre sueur, votre amour, vos nuits blanches… tout ce que vous faites est incroyable !» dira Mme Mameri, en s’adressant aux mamans présentes à la réception. L’émotion se lisait dans les yeux de ces dernières, de l’émotion mais aussi la douleur émanant d’un sentiment d’abandon et la colère de voir leurs enfants exclus de la société. Dans son message à ces mères-courage, elle a notamment déclaré : «Ce 8 mars nous interpelle sur les parents qui affrontent les difficultés liées au handicap de leur enfant. Nous voulons à travers cette cérémonie saluer le courage et l’engagement de toutes les mamans qui mènent quotidiennement ce combat pour assister leurs enfants et leur offrir un quotidien moins pénible». Mère d’un enfant atteint d’une infirmité motrice cérébrale (IMC), Rabiaâ a tenu à relater ses sacrifices consentis au quotidien. «Je devais et je dois être la première à répondre aux besoins de mon fils car je suis sa mère! Je dois me dévouer à mon enfant corps et âme, parce que je suis sa mère! Je dois rester à la maison, même si je n’ai jamais souhaité ça, parce que je suis la mère! », a-t-elle affirmé, ajoutant qu’elle a été dans l’obligation de quitter son travail d’enseignante pour prendre en charge son enfant. « Nous lançons un appel lancinant aux pouvoirs publics, nous les interpellons pour la mise en place de services d’accompagnement et d’assistance pour toutes ces mamans en désarroi, car les familles frappées par le handicap ont besoin d’une aide quotidienne, qu’elles ont souvent de la peine à trouver », dira Mme Mammeri.

De son côté, le représentant de Ooredoo confirme « l’accompagnement habituel et indéfectible de l’opérateur à la fédération des personnes handicapées et son soutien à cette frange de la société». Depuis 2015, Ooredoo accompagne en tant que partenaire la FAPH qui milite pour la défense et la promotion des droits des personnes handicapées. Cet accompagnement se traduit par la mise en œuvre de projets et d’actions en faveur des personnes aux besoins spécifiques.

Farida Larbi