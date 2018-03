En présence de MM. Kaouane et Ould Ali : Les journalistes sportives honorées

Pas moins de trente femmes journalistes ont été honorées à Alger, lors d’une rencontre-hommage initiée par l’Organisation nationale des journalistes sportifs et placée sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports.

L’évènement a été marqué par la présence du ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, et du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali. Etaient également présents, le président de l’ONJSA, M. Youcef Tazir, des championnes olympiques et paralympiques et des membres de l’équipe de football du FLN.

M. Ould Ali a affirmé que l’évènement est l’occasion de souligner le saut qualificatif en faveur de la femme consacré par la révision constitutionnelle de 2016 dont le combat pour les droits des femmes est de notoriété internationale. « Nous tenons à vous rendre hommage pour vos efforts et votre abnégation dans un métier qui a été, longtemps, réservé aux hommes », a dit le ministre en les encouragent à aller de l’avant. M. Ould Ali met l’accent sur l’engagement des pouvoirs publics à valoriser la ressource humaine féminine et à défendre l’égalité. Selon lui, le ministère continuera d’apporter aux journalistes sportives son plein soutien dans l’exercice du métier et il révèle que «des directives ont été données en vue de faciliter la mission aux femmes journalistes lors de l’exercice de leur mission». Le ministre a également annoncé que des opérations vont être conduites conjointement avec l’ONJSA pour permettre aux journalistes sportives de pratiquer des activités physiques dans les différentes enceintes sportives se trouvant sous la tutelle du ministère. Aux championnes olympiques, M. Ould Ali dira que «le défi a été relevé » par elles et ont « su faire briller nos couleurs nationales et faire résonner l’hymne de notre pays aux quatre coins du monde ». Il soutient que les Algériens continueront «de hisser haut nos couleurs, notamment lors des prochaines échéances sportives internationales » et a tenu à mettre en avant le fait que cet hommage est destiné à la femme algérienne où qu’elle soit. «Cette femme, digne héritière des chahidate et des moudjahidate qui ont consenti jusqu’au sacrifice suprême pour la patrie aux côtés de leurs pères, de leurs époux et de leurs frères, à l’exemple de Djamila Bouhired, Hassiba Ben-Bouali et Ourida Meddad, auprès desquelles vous devez puiser l’inspiration pour réaliser vos rêves et participer à la construction de notre pays », a-t-il dit. De son côté, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, a félicité la femme algérienne qui a de tout temps servi son pays. M. Kaouane a rappelé les énormes sacrifices consentis par elle durant la guerre de Libération nationale : combat de nos glorieuses Chahidate et de nos valeureuses moudjahidate « qui a permis de révéler au grand jour des championnes de haut niveau en sport et dans d’autres domaines ». Il a affirmé l’engagement de la femme dans le processus d’édification du pays et ce, dès les premières heures de l’indépendance.

Le ministre a également rendu un hommage à ceux qu’il qualifiera de «géants de l’Algérie», de «héros» et de «modèles». Il s’agit, en l’occurrence, des membres de la Glorieuse équipe du FLN. Les femmes journalistes primées ont salué les initiateurs de cette cérémonie. « La cérémonie restera gravée dans ma mémoire. Elle est très significative et m’a permis, personnellement, de revoir des consœurs», a notamment déclaré Mme Razika Guerrache, journaliste à la rédaction sportive de l’APS.

Soraya Guemmouri