éducation nationale : Consultations pour fixer la date du baccalauréat

La ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, a annoncé, sur son compte Facebook, le lancement d’une large opération de consultation, pour fixer la date de l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire 2017/2018, prévue du 3 au 7 juin prochain, ou son changement pour la période allant du 19 au 24 juin 2018, soit juste après l’Aïd.

Cette décision a été prise par Mme Benghabrit suite à sa rencontre, mercredi dernier, avec les représentants de la Fédération nationale des travailleurs de l'éducation (FNTE), du Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP), du Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l'éducation nationale (SNCCOPEN), du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement primaire (SNAPEP), de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves (FNAPE) et de l'Association nationale des parents d'élèves (ANPE). Les consultations ont suscité l’intérêt de plusieurs internautes qui commencent déjà à donner leurs avis sur le changement ou le maintien des dates d’examens. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une séries d’actions entreprises par le ministère qui ne cesse de déployer ses moyens dans le souci de garantir les meilleures conditions pour la continuité de la scolarité des élevés après une période de turbulences causée par des mouvements de protestations dans certaines wilayas.

Au cours de la rencontre de Mme Benghabrit avec les partenaires sociaux, plusieurs sujets ont été abordés, notamment les répercussions de la grève des enseignants sur la scolarité des élèves. La ministre avait, précédemment, appelé l’ensemble de la famille de l'éducation à se mobiliser pour accompagner les élèves dans le rattrapage des cours non dispensés.

Mme Benghabrit insiste sur l’importance d’une mobilisation optimale en vue d’assurer l’accompagnement et la prise en charge de la situation des élèves et leur état psychologique durant cette période. La première responsable du secteur avait relevé, au cours d’une visioconférence avec les directeurs de l’éducation, la nécessité d’une bonne préparation et le suivi des élèves, en particulier pendant la période des examens. Mme Benghabrit a, auparavant, affirmé que toutes les mesures ont été prises, notamment au niveau pédagogique, par l’adaptation des emplois du temps et la révision des progressions, pour mieux réguler les programmes d’enseignement en fonction du temps perdu. Des séances de rattrapage des cours en retard devraient être programmées les samedis matin et les mardis après-midi, et durant la première semaine des vacances de printemps, prévues du 15 mars au 1er avril.

Le ministère a mis à la disposition des élèves, la plateforme didactique de l’ONEFD, qui contient un nombre considérable de cours, d’exercices et leurs corrigés. Ce mode d’apprentissage, faut-il le souligner, attire de plus en plus d'élèves des différents paliers scolaires.

Des cours de soutien au profit des candidats au baccalauréat de 2018 seront assurés par l’Office afin de les aidés à mieux préparer leur examen, et ce à partir des adresses suivantes : http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz et http://www.onefd.edu.dz/ANNALES/ANNALES.html.

Kamélia Hadjib