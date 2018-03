Commission onusienne de la condition de la femme : Défis et opportunités

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, prendra part, du 11 au 17 mars, aux travaux de la 62e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), et qui sera consacrée au débats autour du thème «Défis et opportunités pour réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles rurales», et ce au siège de l'Organisation des Nations unies (ONU) à New York, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Lors de cette session, il sera procédé à «la détermination des objectifs réalisés depuis la précédente session, des réalisations et des efforts en cours, en vue de relever les défis prioritaires», a précisé la même source qui ajoute que la même session abordera «les défis et opportunités pour réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles rurales», ainsi que «les bonnes pratiques en matière d'autonomisation des femmes et filles rurales, y compris l'accès à l'enseignement et à l'éducation, aux technologies de l'information et des communications (TIC), à la sécurité alimentaire, à la prévention contre la violence physique, à la justice et aux prestations sociales et sanitaires». Lors de cette rencontre, le thème «Participation et accès de la femme aux moyens d'information et aux TIC, ainsi que leur impact et utilisation en tant que mécanisme de promotion et d'autonomisation de la femme», sera également abordé.

Mme Eddalia prendra part, en marge de cette session, à une rencontre entre la Ligue des États arabes et ONU-Femmes pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, autour du sujet «Autonomisation des femmes et des filles en milieu rural, à travers la mise en œuvre de l'Agenda pour le programme du développement durable pour la femme dans la région arabe à l'horizon 2030», a conclu le communiqué. (APS)