Dans la LUCARNE : Un projet qui tombe à l’eau ?

lDans le milieu du football, il ne suffit pas de dire «qu’on a un grand projet pour le club» pour que tout se passe comme sur des roulettes. Avec des « si on mettrait Paris dans une bouteille» comme dit l’adage. Parler en l’air sans une base solide ne peut aboutir à quelque chose de palpable. Bien au contraire, la déception ne peut être que plus grande par rapport à l’objectif qu’on s’était fixé au départ. C’est un peu la situation que vit actuellement le Paris St-Germain (PSG), le club de la capitale française, devenu propriété des qataris depuis déjà sept bonnes années. Il faut dire que ce club, créé en 1970, s’est métamorphosé en un laps de temps très court en ramenant de grandes «stars» de la plupart des pays, notamment un certain Ibrahimovic le suédois. Il y a lieu d’admettre que le club du président Nacer Khelaïfi avait fait du trophée de la Ligue des champions d’Europe son principal objectif. Depuis, il n’a pas cessé d’accumuler les «couacs» en dépit du fait qu’il avait mis le paquet pour la remporter. Il ne pouvait pas dépasser le stade des quarts de finale. A chaque fois, il est éliminé par les grands d’Europe comme le Real de Madrid ou le Barça. C’est vrai qu’il y a une saison, il a été «volé» en sa faisant battre par le Barça (6)1) au Nou Camp alors qu’à l’aller, les catalans avaient bu le calice jusqu’à la lie en se faisant «ridiculiser» sur le score de 4 à 0. L’arbitre avait joué un mauvais tour aux parisiens. Comme Bernard Tapie, en 1993, qui avait remporté la coupe d’Europe des clubs champions contre l’ACMilan (1 à 0), avait auparavant affirmé : «je sais maintenant comment la gagner». El Khelaïfi, qui avait dépensé plus de 1,1 milliard depuis qu’il avait pris les destinées de ce club français dont plus de 500 millions d’euros rien que durant la présente saison avec les arrivées de Neymar et Mbappé. On avait pensé qu’il suffit de ramener de «grosses pointures» pour pouvoir arriver à bout de l’adversité et des obstacles qui peuvent s’y dresser devant la concrétisation des objectifs tracés. Le hasard du tirage au sort avait mis le Real de Madrid devant le chemin du PSG en huitièmes de finale de la compétition européenne la plus prestigieuse durant la présente édition. Les dirigeants, les joueurs du PSG, les journalistes, les techniciens français dans leur globalité avaient applaudi devant le fait d’être opposé aux madrilènes. Ils pensaient qu’il suffisait seulement de cueillir le «fruit», puisque l’équipe était «blindée». Pour eux, le Real n’a jamais été aussi prenable qu’il ne l’est surtout en ce moment après ses déboires en «Ligua espagnole». Ils ont oublié que les meringués ont toujours excellé en Ligue des champions d’Europe. Malgré le fait qu’au Bernabeu, lors de la manche aller, les madrilènes l’avaient nettement remporté, à Paris, la «remondata» demeurait possible pour les français. Il s’agissait d’une «simple formalité». On avait sous-estimé les qualités des joueurs, des compétences de Zidane. Et voilà qu’au Parc des Princes, le Real de Madrid dominera de nouveau les parisiens avec une leçon aussi bien sur le plan technique que tactique. Zidane avait tout simplement «ridiculisé» tout le monde et notamment ceux qui avaient douté sur ses capacités d’appliquer une tactique qui allait «bloquer» leurs adversaires en leur enlevant toute possibilité de «nuire». Le PSG n’a pas pesé lourd au point où certains n’ont pas hésité de dire que l’équipe drivée par Unay Emray était tout simplement «faible», loin d’un prétendant au sacre final. Une élimination qui sera lourde de conséquences l’expulsion de Verratti, 66’, avait poussé l’Emir de quitter le stade en colère. On reparle aujourd’hui, avec insistance, du départ durant cet été de Neymar pour le Real, mais aussi de Nacer El Khelaïfi qui ne bénéficie plus de la confiance de l’Emir. Dans l’absolu, les qataris risquent, à terme, de quitter le PSG, un club qui n’a pas réussi à exaucer le rêve des gars du golfe. Une déception qui reste assez forte pour des dirigeants qui étaient jusque-là très confiants. Une élimination qui leur est restée en «travers de la gorge». Ils ont appris à leurs dépens qu’il ne s’agit pas de recruter les meilleurs joueurs pour que le succès soit presque automatiquement au bout. C’est archi-faux !

Hamid Gharbi