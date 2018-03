USM Harrach 2 - JS Kabylie 0 : Victoire logique

L'USM Harrach, dans une position très inconfortable, a remporté une précieuse victoire, hier à domicile, face à la JS Kabylie, sur qui pèse aussi le spectre de la relégation. Les coéquipiers de Younes se sont logiquement imposés par le score net et sans bavure de 2 à 0, face à un adversaire impuissant, dont la prestation a été à l'image de sa saison.

Les protégés du coach Abbas ont entamé tambour battant cette partie, face à un concurrent direct pour le maintien. En effet, les coéquipiers de Nemdil, qui avaient décidé de prendre l'initiative du jeu à leur compte, se sont montrés très dangereux dès le coup d'envoi. Poussant les protégés de Bouzidi dans leurs tranchées, les Harrachis, qui avaient décidé de presser très haut leurs adversaire, alertent une première fois le portier Assellah, par l'intermédiaire de Bougueche (4'). 8', la défense kabyle, mal en place, cède face aux assauts des locaux. Sur un service du virevoltant Younes, Bouguerroua parvient à ouvrir la marque en trompant en toute quiétude la vigilance du gardien. Pris de vitesse, les coéquipiers de Raih, ont mis du temps à s'organiser et trouver leurs marques. Évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-4-2 en losange), avec un bloc bas, les Canaris ont repris les choses en main à partir de la demi-heure de jeu seulement. Profitant du repli des Harrachis et de la baisse de rythme du match, les joueurs de Bouzidi ont tant bien que mal tenté de porter le danger dans la surface adverse. Néanmoins, faute d'inspiration, les visiteurs n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc défensif de l'USMH, malgré leurs efforts. Bien au contraire, en prenant de plus en plus de risques, la JSK à ouvert des brèches pour les camarades de Younes qui n'en demandaient pas moins. 32', suite à un contre rapide mené par Dadoud, Bougueche manque de peu son face-à-face avec Assellah. Sa balle est passée tout près du cadre. De retour des vestiaires, les joueurs de la JSK ont montré de meilleures intentions. Prenant le cours du jeu à leur compte, les visiteurs ont poussé de plus bel, en prenant encore plus de risques, pour tenter de refaire leur retard. 56', Mazzouzi est contraint à la parade pour intercepter le centre au second poteau de Raih pour Hammar. 62', Benaldjia ne parvient pas à cadrer. De leur côté, les locaux ont surtout géré leur avantage au score, en procédant principalement par des contres. 68', Bougueche rate lamentablement, une première fois face à Assellah. 76', Younes alerte dans la surface Bougueche, qui double la mise avec beaucoup de facilité et met par la même occasion l'USMH à l'abri. Le sort de cette partie est ainsi scellé. La JSK, dans un jour sans, ne parvient même pas à sauver l'honneur face à une équipe de l'USMH beaucoup plus déterminée. Un fait marquant, néanmoins. Juste après le coup d'envoi, le quatuor d'arbitre a observé trois minutes de protestation. Un geste pour dénoncer la pression qui pèse sur les épaules des arbitres et les supinations de certains dirigeants de club. Selon l'arbitre de la rencontre, Abid Charef, cette contestation qui aurait eu lieu partout sur tous les terrains, ce week-end, est autorisée par la FAF et la commission d'arbitrage dirigée par Amalou.

Rédha M.