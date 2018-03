Ligue 1 (suite de la 22e journée) : Avantage aux locaux mais…

La suite de cette 2e journée sera des plus intéressantes à suivre. Chaque point perdu aura son pesant d’or. C’est ainsi que pour les équipes qui se trouvent dans une position plus ou moins confortable pour assurer leur maintien, le face-à-face entre le NAHD et la JS Saoura, au stade du 20-Août, sera très important, notamment pour celui qui remportera le gain du match.

Il aura accompli un pas appréciable pour se frayer une bonne place parmi les prétendants. Dans cette empoignade, l’avantage du terrain sera déterminant, mais rien de décisif. Les poulains de Dziri Billal nous ont habitués à de très bons comportements. Il faudra se méfier de cette formation du sud du pays qui vient de changer d’entraîneur, puisque khouda a été remercié. Les camarades de Djallit auront une très belle carte à jouer pour infliger une défaite at home aux sang et or. Ce qui n’est pas facile à faire. Au stade du 24-février de Bel Abbès, l’USMBA, qui traverse une mauvaise passe, aura à cœur de se reprendre suite à sa dernière défaite, à Tizi-Ouzou, devant la JSK. En recevant l’USMBlida, la lanterne rouge, les poulains de Chérif El Ouazani auront une très bonne opportunité pour retrouver des couleurs. Certes, le match aura lieu à huis clos, mais cela ne va pas les empêcher de faire l’impossible pour gagner et quitter la «zone des turbulences». En dépit de tout, il faudra se méfier de cette formation de l’USMBlida qui ne veut pas se laisser faire. Elle est décidée de lutter jusqu’au bout. A Tadjenanet, le DRBT, «englué» dans la «peau du premier relégable» fera en sorte de renouer avec la gagne, lui qui a été battu, à Blida, devant l’USMBlida (1 à 0). La victoire devient, du coup, impérative pour les poulains du tunisien Hammadi Dhou. Un autre faux pas serait des plus compromettants, pour ne pas dire autre chose. Tout compte fait, et malgré le fait que les tadjenanetis évolueront à domicile, rien ne sera facile devant cette équipe du PAC qui, avec 32pts, veut renforcer encore plus son classement actuel. Pour mettre la main sur les points du succès, il faudra sortir les tripes, mais surtout être solide en défense et adroit en attaque. C’est un match qui promet pour les locaux. Les Pacistes ne viendront pas au stade Smaïn-Lahoua pour faire de la figuration. Il s’agira d’une joute des plus serrées ! Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.