8 MARS journée internationale des femmes

Tizi Ouzou

Festivités grandioses



Organisées par la direction de la culture, en partenariat avec le Forum des chefs d’entreprise et le mouvement associatif,

des festivités de célébration de cette journée ont eu lieu sous forme d’expositions de l’artisanat (tapis, habits traditionnels, bijoux, poterie, burnous, maroquinerie, produits cosmétiques, arts plastiques, produits du terroir, recyclage).

Les festivités sont marquées par la projection d’un film intitulé Tighri n Uzar, réalisé par la crèche Dacine, et un hommage rendu aux femmes retraitées du secteur de la culture et aux femmes de culture de la wilaya de Tizi Ouzou. Le programme concocté par la direction de la culture a comporté aussi la projection de plusieurs films évoquant les sacrifices et le rôle de la femme kabyle, en particulier, et algérienne, en général, notamment les Porteuses du feu, de sa réalisatrice Fouzia Fekiri, la Montagne de Baya, de son réalisateur feu Abderahmane Bouguermouh, la Langue de Zahra, réalisé par Fatima Sissani, Yema, réalisé par Djamila Sahraoui, le Vent des Aurès, réalisé par Mohamed Lakhdar Hamina, des conférences et tables rondes traitant du rôle de la femme dans la société, la culture, le développement et l’entrepreneuriat, la préservation du patrimoine nationale, ainsi que des défilés de mode, des pièces théâtrales et de l’animation musicale. En sus de la maison de la Culture Mouloud-Mammeri, son annexe d’Azazga, le centre culturel Matoub-Lounes d’Aïn El-Hammam, la bibliothèque principale de lecture publique, la cinémathèque et le Théâtre régional Kateb-Yacine de la ville des Genêts étaient également au rendez-vous pour célébrer cette journée internationale des femmes qui est mise à profit pour honorer la femme et évoquer les sacrifices de nos valeureuses martyres et moudjahida pendant la glorieuse Révolution de Novembre 1954, mais aussi de celles qui ont repris le flambeau après l’indépendance nationale pour reconstruire notre pays. L’association sociale «Femme active» de la wilaya de Tizi Ouzou et ses partenaires ont de leur côté mis au point un riche programme de célébration de cette journée placée sur le thème «La femme source d’éducation et base de développement entre acquis et perspectives». Ces festivités, qui se poursuivront jusqu’à vendredi prochain et qui se dérouleront dans plusieurs localités de la wilaya, visent l’actualisation de la culture du civisme et l’éveil sociétal, ainsi que le renforcement de la collaboration du travail complémentaire et durable intersectoriels et la société civile, pour conserver les acquis et renforcer la cohésion sociale issue des aînés. La célébration de cette journée permettra à la femme d’aller de l’avant pour consolider son immunité et mettre en service son savoir-faire, et de l’impliquer davantage dans la promotion de l’éducation de l’enfant et du civisme. D’autres associations de divers horizons ont aussi tracé de riches et variés programmes de célébration de cette journée à travers l’ensemble des localités de la wilaya de Tizi Ouzou, où toutes les festivités se sont focalisées sur les acquis arrachés par les luttes continues des femmes pour s’approprier la place qu’elle leur convient dans la société. Jeudi dernier, le wali de Tizi Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, a assisté à la cérémonie organisée par les œuvres sociales de la direction de l’administration locale (DAL), où cinq femmes de ce service, parties en retraite, ont été honorées. Le chef de l’exécutif de la wilaya, accompagné d’une forte délégation, a inauguré la maison de l’Artisanat et visité les stands où sont exposés nos riches produits de l’artisanat local, comme il a également assisté à la journée de formation au profit des femmes entrepreneurs organisée par le Forum des chefs d’entreprise (FCE), à l’annexe de la Bibliothèque nationale. Par la suite, la délégation de wilaya a visité la grande exposition de produits de terroir, organisée par la direction de la jeunesse et des sports.

Bel. Adrar

SéTIF

Dans la symbiose

C’est dans une ambiance festive emprunte de joie et de fierté que les femmes à Sétif ont tenu à célébrer cette journée du 8 mars, que la gent féminine a mise à profit pour exprimer un profond sentiment de reconnaissance au Président Abdelaziz Bouteflika et fêter avec éclat tous les acquis et autres réalisations importantes enregistrés ces dernières années.

Une journée à l’issue de laquelle un vibrant hommage a été également rendu à cette femme courage qui s’est sacrifiée durant la glorieuse Révolution de Novembre et qui est resté debout durant la décennie noire, pour que la République ne tombe pas.

Dans ce contexte, la cérémonie organisée en présence du wali, par le contrôleur de police Akhrib Mohamed, chef de la sûreté de wilaya, en l’honneur de toutes les femmes qui activent dans cette institution, veillant sans cesse à la sécurité et à la tranquillité du citoyen, est révélatrice de la juste place qu’occupe la femme aujourd’hui dans les rouages de l’État. Une cérémonie qui a permis d’honorer toutes celles de ce corps qui se sont distinguées l’année dernière par leur compétence et leur discipline, mais aussi plusieurs femmes, des cadres et agents œuvrant dans d’autres institutions, à l’instar de celles de la Gendarmerie nationale, les Douanes, la Protection civile et le secteur pénitentiaire, pour ne citer que celles-ci.

Le wali Nacer Maskri, pour ne pas faillir à la tradition, consentira le même intérêt à l’endroit des fonctionnaires de la wilaya, les félicitant et leur exprimant sa reconnaissance pour les efforts accomplis, avant de les honorer dans un climat de joie intense qui caractérisait la célébration de cette journée. Cette juste reconnaissance que le premier responsable de la wilaya ira également exprimer à ces nombreuses femmes réunies à la maison de la Culture Houari-Boumediène sous la coupe de l’UNFA , avant de se rendre à «Dar Essabr», la maison d’accueil des parents et des patients atteints de cancer.

Une journée à l’issue de laquelle la direction et les représentants locaux des œuvres sociales de Radio-Sétif ont honoré les journalistes, animatrices et autres fonctionnaires, au moment où l’université Ferhat-Abbas Sétif-1 accueillait une journée d’étude internationale intitulée : «L’architecture au féminin-figures féminines de l’architecture mondiale».

F. Zoghbi

Bordj Bou-Arréridj

Une société reconnaissante

La sureté de wilaya a organisé plusieurs activités, dont une conférence au centre de perfectionnement du corps, ce qui a permis de rappeler le rôle de la femme policière dans le fonctionnement des différents services. Le secrétariat de wilaya de l’UNFA, qui a prévu jeudi un programme de célébration de la Journée des femmes, en présence des autorités locales à la salle Bachir-Ibrahimi, a honoré plusieurs cadres et fonctionnaires de la wilaya. L’association Zohour a choisi quant à elle la maison de la Culture pour recevoir des milliers de femmes qui ont été conviées à un menu très riche. Une compétition en matière de cuisine et d’habit traditionnel, et même un concours de beauté ont été organisés à l’occasion. Si la première a été remportée par Mme Grine Malika, pour l’habit traditionnel, Berkane Nouara pour la cuisine et Bensaloua Yasmine pour le meilleur stand, le titre Miss Bibans a été remporté par Mlle Hanane Dhiffalah. Sa dauphine est Mlle Fatima Aoukli. Ce qui a permis de rappeler les autres qualités de la femme bordjienne. Notons que toutes ces manifestations ont été gratifiées de spectacles musicaux qui ont donné un aspect de fête au programme de célébration de la journée. Cet aspect a dominé la wilaya qui a connu une animation certaine jeudi. Les rues des différentes villes ont été investies par les femmes qui ont tenu à profiter de la demi-journée qui leur a été accordée, malgré la pluie fine qui a caractérisé le climat. Comme quoi les membres de cette catégorie sont décidés à retrouver leur place, quelles que soient les contraintes.

F. D.

Mascara

Le personnel féminin à l’honneur



La sûreté de wilaya a organisé en l’honneur du personnel féminin une cérémonie ouverte par la lecture de l’allocution du DGSN, dans laquelle il a félicité la femme algérienne pour sa journée mondiale en louant son rôle dans la société, en général, et particulièrement dans la police. Il a aussi affirmé que les femmes dans le corps de la police, dont le nombre a atteint un taux de plus de 10% du nombre global de personnel, ont réussi à prouver leur compétence sur le terrain et à s’imposer, démontrant qu’elles étaient prêtes à relever le défi en accomplissant leur devoir de protection des personnes et des biens au côté de leurs collèges hommes. Ensuite, il a été procédé à la remise de cadeaux symbolique dont ont bénéficié des policières et assimilées. La cérémonie a été clôturée par la dégustation de gâteaux et de boissons en l’honneur de l’assistance. Des fêtes similaires ont aussi eu lieu au niveau des différentes sûreté de daïra en l’honneur de la femme policière et assimilée, en cette occasion. En parallèle, des visites ont été organisées au profit d’un nombre de retraitées du corps de la police dans la wilaya de la part de cadres et policières, à travers lesquelles les retraitées ont été gratifiées en cette occasion.

Le programme festif de cette occasion s’est clôturé par une visite à l’hospice de vieillesse au profit des femmes, où des échanges en bonne humeur ont eu lieu et des cadeaux symboliques leur ont été décernés.

A. Ghomchi

Constantine

Une place privilégiée



La célébration de la Journée internationale des femmes a été ponctuée par l’organisation de manifestations au centre culturel Malek-Haddad, où le wali Abdessamie Saïdoun a présidé une cérémonie. Dans son allocution, le chef de l’exécutif a insisté sur le rôle prépondérant joué par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la promotion des droits des femmes. «L’État algérien a de tout temps accordé une place privilégiée à la femme dans la société, laquelle place a été renforcée par l’amendement de la Constitution en 2016, qui a conforté sa représentation dans les différents aspects de la vie, que ce soit celui politique, économique ou culturel. À ce titre, il faut rappeler que le Président de la République a toujours insisté sur l’égalité entre la femme et l’homme, notamment à travers l’amendement du Code de la famille en 2005, de même que sur la participation active de celle-ci à l’édification du pays», a-t-il déclaré. Par la suite, plusieurs invitées ont reçu, à l’occasion, des cadeaux symboliques des mains des officiels présents. Auparavant, le wali a inauguré une exposition de produits artisanaux, organisée par l’association Raïdat As-Sakhr Al-Atik au niveau du hall de l’édifice. Par ailleurs, une cérémonie s’est tenue au cercle de la police, au cours de laquelle le chef de sûreté de wilaya, Abdelkrim Ouabri, a honoré des femmes appartenant au corps. À la bibliothèque urbaine de Bab El-Kantra, une conférence sur le thème «L’écriture féminine en Algérie : réalité et perspectives», a été animée par Leïla Laouir et Amel El-Ouati, suivie par des déclamations de poésie et un récital de musique andalouse. Enfin, l’Institut français de Constantine a mis sur pied une exposition en hommage aux Algériennes, intitulée «Mes Orientales» et comprenant des portraits de femmes d’aujourd’hui, d’âges et de milieux sociaux divers.

I. B.