Les retraitées honorées

Le directeur des Ressources humaines à la direction générale de la Sûreté nationale, le contrôleur de police Mohamed Bergoug, a procédé hier à l’inauguration d’une exposition spéciale dédiée à la cuisine algérienne à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la Femmes. 12 femmes policières de différents grades ont ainsi participé à la préparation de multiples plats et gâteaux traditionnels typiquement algériens, dont le couscous, la chakhchoukha, rfis et makrout. Des plats et mets qui ont constitué l’essentiel de cette manifestation et qui ont permis à l’assistance et nombreux invités, d’être conviés à une sympathique séance de dégustation. M. Bergoug a également tenu à rendre hommage aux femmes et procédé à la remise de cadeaux symbolique à trois femmes retraitées de la police. Après avoir passé 37 années de service, Hayet Zerbout 61 ans, inspecteur principal retraitée de la sureté nationale a indiqué qu’«elle est la première femme à avoir fait partie de la direction des ressources humaines de Hydra.» Mme Zerbout, a confié dans ce contexte qu’il n’était pas facile pour elle à l’époque d’être la seule parmi une centaine d’hommes. «A l’époque, notre société n’acceptait pas qu’une femme travaille comme policière. Aujourd’hui, on est vraiment acceptées, et très contentes d’avoir participé à cette initiative.» Le lieutenant Leila Meziani, retraitée, a indiqué pour sa part, avoir passé plus de 31 ans de service dans les rangs de la police, et expliqué que «les débuts ont été difficiles, mais une fois qu’on met les pieds, on se sent comme si on était dans notre famille, on était entourées de personnes très honnêtes et respectables, elles nous ont bien orienté dans notre travail.»

Wassila Benhamed