DGSN : Le sens de l’engagement

Sympathique et fort agréable la cérémonie organisée, hier, par la Direction générale de la Sûreté nationale en l’honneur de la femme algérienne à l’occasion du 8 mars. Sympathique et pleine de symbolique puisque le chapiteau du Centre de loisir de la DGSN de Bainem a regroupé plusieurs générations de femmes algériennes ayant brillé par leur courage, leurs efforts, leur professionnalisme leurs expériences et leur sérieux. Des moudjahidate symbole de résistance et de sacrifice, des femmes ministres qui portent haut les responsabilités de l’Etat, des femmes journalistes aussi gorgées d’abnégation et de ténacité , des officiers femmes de la police déterminées à relever le défi et accomplir le devoir national, des présidentes d’associations et militantes de la société civile toujours aux chevets des plus démunis, des sportives ayant honoré avec brio les couleurs nationales… Un bel hommage renouvelé encore une fois aux femmes algériennes, issues de différents horizons socioprofessionnels, pour leur parcours jugé méritant et au service de l’Algérie. Ce qu’a rappelé d’ailleurs le directeur général de la Sûreté nationale, le général major, Abdelghani Hamel a d’ailleurs tenu à mettre en relief dans son allocution prononcée en présence, notammenMesdames, Mesdames, t de représentants du gouvernement. M. Hamel a adressé à cette occasion un message à toutes les femmes algériennes en mettant en avant la place qu'occupe la femme dans la société tout en rappelant ses sacrifices et son rôle tant durant la guerre de Libération nationale que dans le développement du pays. A l’adresse des femmes incorporées au sein de l’institution de la DGSN, il a exprimé ses sincères félicitations en soulignant que la femme algérienne a su s'imposer dans le corps de la Sûreté nationale ce qui lui a permis d'accéder, aujourd'hui, aux plus hauts grades et postes pour assumer des responsabilités qui confirment son entière disponibilité à relever le défi et accomplir le devoir national. Mettant l’accent sur l’apport indéniable de l’effectif féminin de la DGSN dans la concrétisation du principe de la police de proximité, M. Hamel a appelé par ailleurs, la femme policière à consentir davantage d'efforts lors de l'accomplissement des missions en vue de consolider le principe de l'Etat de droit et renforcer les acquis de la police algérienne. Selon lui cette institution a franchi des «pas importants en matière de professionnalisme». M. Hamel a fait savoir qu’au sein de la DGSN, le nombre des femmes policières dépasse les 21.000, soit 10 % de l’effectif global de la police. Ce qui constitue, a-t-il appuyé «une fierté et un motif d’orgueil pour tout les Algériens». Le général-major n’a pas omis de rappeler que «la célébration de la journée mondiale de la Femme intervient dans le cadre des réformes politiques et constitutionnelles mises en place par le Président de la République, estimant que ces réformes ciblent à promouvoir davantage la participation de la femme algérienne dans la vie politique du pays. Les efforts et les sacrifices continus de la femme sont le reflet de l’intérêt accordé par les autorités du pays au plus haut niveau, à leur tête le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a souligné à plusieurs occasions le rôle pionnier de la femme aux côtés de l’homme dans le développement global du pays», a précisé le général major Hamel.

Farida Larbi