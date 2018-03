M. Mebarki rend hommage à la femme travailleuse : Une pionnière dans le secteur de la formation

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels M. Mohammed Mebarki, a présidé jeudi une cérémonie pour honorer les employées relevant de son secteur et ce, en présence des secrétaires généraux du ministère ainsi et de la Fédération nationale des travailleurs du secteur, M. Rabah Baghloul. «Cette cérémonie est un signe de reconnaissance pour vos efforts, votre dévouement et votre rôle avéré dans la formation et l’enseignement professionnels», a déclaré le ministre. Il fera savoir que cette journée doit constituer une opportunité pour mesurer le chemin parcouru, de consolider les acquis et d’inventer ensemble un meilleur avenir professionnel. De son côté, M. Rabah Baghloul, a tenu à rendre hommage à toutes les femmes actives et qui contribuent à hisser le secteur au rang qui lui sied. Il a ainsi mis l’accent sur leur courage et leur détermination à aller de l’avant. Il met en exergue le fait qu’au sein du ministère, les femmes ont aussi investi les métiers techniques. M. Baghloul a révélé que la Fédération a installé une commission nationale de la femme travailleuse dans la formation professionnelle. «Dans notre secteur, les femmes sont plus nombreuses que les hommes», a-t-il souligné.

A l’issue de la cérémonie, M. Mebarki a honoré une soixantaine de femmes venues des 48 wilayas et qui occupent différents postes au sein des établissements de la Formation professionnelles. Dans leurs déclarations, Mmes Nouria Mamri de Bejaïa et Saliha Chaïb Draa de Tlemcen ont remercié les initiateurs ce cette manifestation.

L’Institut national spécialisé de la formation et d’enseignement professionnels a abrité une exposition des produits d’artisanat : habit traditionnel, poterie et bijoux, gâteaux et ce, avec la participation de plusieurs wilayas, notamment Khenchela, Skikda, Ouargla, Tlemcen.

Sarah A. Benali Cherif