Collectivités locales : Des efforts constants

C’est au cours d’une sympathique cérémonie organisée en l’honneur des femmes au siège de son département, que le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a tenu à rendre un hommage particulier au rôle de la femme dans l’édification du pays.



Devant un auditoire composé de dizaines de représentantes de plusieurs secteurs d’activités et de médias, le ministre a fait un bref discours dans lequel il a souligné que «la femme algérienne s'est imposée dans tous les domaines, par ses efforts constants», affirmant que celle-ci s’est immanquablement inspirée des valeurs de ses aînées, qui ont marqué l'histoire de notre pays.

M. Bedoui a également mis en avant le fait que depuis plus d’une décennie, les Algériennes enregistrent des avancées notables en matière de droits et d’acquis socio-économique et politiques, et cela grâce à la détermination et la clairvoyance politique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a permis la consécration des droits de la femme algérienne dans la Constitution. Une consécration qui devrait lui accorder la place qui lui sied, notamment du fait qu'«elle a été un socle de stabilité de la société lors de la décennie noire, de même qu’elle y a été pour beaucoup dans la protection et la défense de la patrie, comme elle l'a fait durant la révolution nationale, lors de laquelle elle a payé un lourd tribut pour l'indépendance» a-t-il dit, provoquant une salve d’applaudissements nourris, dans l’assistance.

Partant de là, le ministre a indiqué que loin de laisser les femmes s’endormir sur ces précédents lauriers, celles-ci «auront, à l'avenir, un rôle plus important à jouer dans le cadre des responsabilités qu'elles auront à assumer dans les différents postes relevant du ministère de l'intérieur, tant au niveau local que central», car elles sont «dignes de les assumer».

D'intenses efforts sont consentis pour permettre à la femme algérienne d'occuper la place qu’elle mérite», d'autant qu' «elle a prouvé sa capacité à affronter les difficultés, dans le passé comme au présent», a dit le ministre, rappelant que l'Algérie compte 100 femmes chefs de daïras.

Des femmes qualifiées, compétentes et capable d'affronter toutes les difficultés qui se présentent devant elles au quotidien. «Et je vous dirais qu’elles relèvent haut la main ces défis, puisque contrairement à ce que pensent certains, les femmes exerçant dans notre secteur ne travaillent pas toutes dans les milieux urbains et dans les grandes villes, certaines d'entre-elles assument leurs fonctions dans les régions éloignées, preuve indéniable de leur volonté et de leur résistance en toute circonstances », a-t-il soutenu, précisant que des chefs de dairas se retrouvent au fin fond du Sud du pays, sans aucun problème.

Soulignons que lors de cette cérémonie, plusieurs fonctionnaires et employées du secteur dont celles relevant des corps de la Protection civile et de la Sûreté nationale ont été distinguées, outre des femmes journalistes des deux secteurs privé et public. Des cadeaux que le ministre a qualifiés de «symboliques» ont également été remis à toutes les femmes présentes.

Amel Zemouri