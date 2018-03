Algérie - USA : Partenariat stratégique entre Soficlef et Stanley Black&Decker

Les entreprises Soficlef et Stanley Black&Decker annoncent l’établissement d’un partenariat «stratégique» qui vise à offrir au marché algérien une «large» gamme d’outillages électroportatifs commercialisés sous les marques américaines De Walt, Stanley et Black&Decker. L’alliance entre les deux marques s’est officialisée lors d’une cérémonie, organisée, hier, au siège de Soficlef, sis à la zone d’activité de Si-Mustapha (Boumerdès). Le directeur général de Soficlef a indiqué à cet effet que ce partenariat s’inscrit dans une vision à long terme du développement de l’entreprise et il répond, selon lui, à une demande «pressante» du marché algérien. Le contrat signé entre les deux parties est d’une valeur de 10 millions de dollars. «Cela fait maintenant des années que les clients algériens demandent de l’outillage électroportatif de meilleure qualité et plus sécuritaire. Et c’est exactement ce que nous allons pouvoir leur offrir grâce à notre partenariat avec Stanley Black & Decker», a assuré Sofiane Charikhi qui estime que ce partenariat est stratégique car il ouvre également des «perspectives» en vue de l’installation d’une unité de montage et même de fabrication de l’outillage électroportatif en Algérie. Cette possibilité semble d’ailleurs d’autant plus accessible que Soficlef possède déjà, outre, une unité de production dans la région de Boumerdès, une expertise éprouvée dans le domaine industriel avec 10 années d’expérience. Du côté de la firme Stanley Black&Decker qui prévoit de «grands» projets industriels, on se félicite de ce partenariat avec Soficlef, qualifié du reste de «très important». «Il va permettre le développement des affaires de Stanley Black&Decker à la grandeur du continent africain», a expliqué le directeur de la région MENA de la marque américaine, Gustavo Duque, qui assure que le marché algérien requiert une importance «capitale» pour son groupe, rappelant au passage que les Américains ont derrière eux une expérience de 175 ans. Ayant acquis une technologie allemande de «pointe», Soficlef fabrique actuellement ses propres moules ne recourant désormais plus à l’importation. Son site industriel de Si Mustapha produit annuellement deux millions de plaques d’immatriculation et dispose d’une capacité de production de 15 millions unités/an. L’entreprise exporte ce produit qui répond aux critères internationaux, en France, Tunisie, Maroc et la Suisse en attendant de s’introduire dans les marchés subsahariens et africains.

Selon Sofiane Charikhi, Soficlef couvre la totalité du marché algérien et distribuera à partir de cette année les produits du géant américain « Stanley Black &Decker «avant de réaliser en Algérie la première usine en Afrique».

M. M.