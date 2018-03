ANSEJ : Plus de 370.000 micro-entreprises créées depuis 1997

«Depuis sa mise en place en 1997 au 31 décembre 2017, le dispositif de l’ANSEJ (Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes), a contribué à la création de 372.386 micro-entreprises dans les différents secteurs d’activités», c’est ce qu’à annoncé, mercredi, Samira Djaider, directrice générale de ce dispositif d’aide à la création d’activités par les jeunes. S’exprimant, lors de son passage, sur les ondes de la radio Chaîne III, elle a qualifié ce taux de très «faible». Par conséquent, elle a insisté sur la nécessité d’encourager les jeunes, surtout dans la conjoncture actuelle, d’aller vers l’entrepreneuriat et la création de micro-entreprises, car dit-elle, «ces derniers constituent un moyen efficace pour créer de l’emploi, de la richesse et participer au développement de l’économie». Elle dira dans ce sens que «l’esprit ou l’aspect entrepreneurial chez les jeunes est un nouveau contexte. On constate que ces dernières années les jeunes commencent à prendre conscience de l’importance de partenariat et cela à travers la sensibilisation et le travail sur le terrain». S’agissant des secteurs que le gouvernement considère comme prioritaires, elle a cité entre autres l’agriculture, le tourisme, l’industrie et les énergies renouvelables.

Ajoutant, que «les diplômés de la formation professionnelle représentent 64% du total des micro-entreprises créées, les diplômés des universités 28%, et les femmes 10%». A une question relative au taux de mortalité des micro-entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ, elle a indiqué qu’il est de l’ordre de 10%», avant de préciser ensuite que «21.193 dossiers de micro-entreprises qui ont cessé d’exister, ont été indemnisés par le Fonds de Caution Mutuelle de Garantie Risques/Crédits Jeunes Promoteurs». Mettant à profit cette occasion, l’invitée à souligné que «ce dispositif a connu des évolutions périodiques, en citant, à titre d’exemples, l’extension des activités créées, le relèvement du seuil de l’investissement de 4 millions de dinars à 10 millions de dinars, la durée du remboursement du crédit bancaire, qui était avant 2011 à cinq ans, est actuellement portée à huit ans, etc. Concernant la mise en place d’une cartographie qui permettra une meilleure orientation, Mme Djaider a indiqué qu’«en 2017, nous avons donné des orientations aux agences locales pour travailler sur cette cartographie des activités, car ce qui est valable dans une région ne peut pas être valable dans une autre. Nos antennes sont actuellement sur un programme pour déterminer les activités de chaque commune afin d’orienter les jeunes sur des activités porteuses.»

Makhlouf Ait Ziane