Téléphonie mobile : Huawei Algérie envisage de réaliser une usine de montage de Smartphone en 2018

Le géant mondial fournisseur des solutions dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, le chinois Huawei, a annoncé, jeudi dernier, lors de l’inauguration de son nouveau siège à Alger, que son entreprise envisage de réaliser une grande usine de montage de Smartphones en Algérie durant l’année 2018, selon Gao Jie, directeur général de Huawei-Algérie.

En marge de la cérémonie d’inauguration, coïncidant avec la célébration de la journée internationale de la Femme, le patron du constructeur chinois précisera que «Huawei est en train d’étudier la possibilité de construire une grande usine de montage de Smartphones en Algérie au cours de l’année 2018». Il a expliqué que des discussions avec des partenaires industriels algériens «avancent très bien pour la concrétisation du mégaprojet», faisant savoir que le choix du partenaire économique et la date de lancement effectif du projet seront annoncés au moment opportun. «Huawei accorde énormément d’importance à sa clientèle et la qualité de ses produits, alors nous sommes en train d’étudier toutes les possibilités pour mettre sur pied un site industriel au standard de la marque», dira Gao Jie qui ajoutera : «Huawei ne veut pas faire d’erreur et proposer des produits de qualité inférieure». Selon le DG de Huawei Algérie, aujourd’hui le marché algérien est très important pour le constructeur qui le considère comme l’un des leaders africains des TIC. «D’ici cinq ans l’Algérie deviendra le Hub de l’Afrique en matière de développement des TIC à travers le projet FTTx, le projet ANPT et celui de la formation des TIC», a indiqué de son côté Alexandre Tian, directeur des relations publiques chez Huawei Algérie. Ajoutant que l’Algérie possède le rythme de croissance le plus rapide dans le domaine des TIC au monde au cours des trois dernières années. Présente en Algérie depuis une dizaine d’années, Huawei, spécialiste des solutions dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC), est en partenariat avec plusieurs institutions et entreprises publiques, notamment pour le déploiement de réseaux d’infrastructure. Elle coopère aussi avec les opérateurs locaux tels que Mobilis, Algérie Télécom et Djezzy. Outre la fourniture de solutions et de services, la société a formé plus de 2.000 jeunes Algériens, en 2017, dans différents domaines en relation avec les TIC. Ce qui est certain c’est que le géant chinois, contrairement aux entreprises occidentales, n’a pas de problèmes pour le transfère de technologie aux jeunes talents algériens à travers de longs cycles de formation dispensés dans l’Empire du Milieu. Huawei, qui compte 524 employés, dont plus de 400 Algériens, et 3.000 autres indirects, s’est lancée dans un programme de formation des formateurs en collaboration avec l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT).

Pour stimuler le développement de l’ANPT, la filiale du géant mondial de la téléphonie mobile vient de finir le déploiement d’un conteneur de centre de données et le laboratoire LTE et MSAN. Plus de 2.000 ingénieurs et techniciens algériens ont été formé en 2017 et 66 millions de dollars ont été investis dans plusieurs projets.

Mohamed Mendaci