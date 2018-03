Mme Nouria Benghabrit, ministre de l’éducation nationale

Laborieuse, elle pousse l’exigence à l’extrême, et érige la discipline au rang des Beaux-Arts. Affirmés, son pragmatisme et sa rigueur n’ont d’égal que son énergie farouche et hauteur de vue. Inébranlable, aussi : ni les oppositions ni les attaques l’ayant ciblée, n’ont pu la déstabiliser. Dans son halo de lumière, les difficultés se transforment en volonté. Portrait d’une femme de tête qui, loin des adeptes du «je pense, donc je suis», brandit l’inusable «je pense, donc j’agis».

Elle ne les a pas vu naître, mais continue à les parer en trésors de tendresse. Inutile de vadrouiller dans le champ vaste de superlatifs. «Wladi»… C’est une relation mère-enfant qui lie la ministre de l’Education nationale aux écoliers. Leur réussite et bien-être lui procurent un sentiment de plénitude. Et c’est sans se triturer les méninges qu’on devine le contraire. Humaine, trop humaine ? «La sensibilité est dans mon for intérieur, elle me colle à la peau». Nouria Benghabrit se rappelle, souriante, d’un écrit de son petit-fils : «Ma grand-mère a un seul défaut, elle déborde en générosité». Rien à ajouter. De la bouche d’un bambin, ces mots prennent tout leur sens.

Sensible, oui. Compétente, aussi. Son ascension professionnelle l’a conduite, depuis mai 2014, au 8 avenue de Pékin, à El-Mouradia. A peine installée à son poste, que des cercles de tous bords n’ont cessé de déverser leur fiel sur elle, à coups de philippiques souvent truffées de contradictions. Les accusations ont fleuri : vouloir «franciser» l’école algérienne, introduction de la Derja (le parler algérien) à l’école, réduction de l’enseignement islamique, fuite de sujets au Bac. Qu’a-t-elle fait pendant ce temps ? Se mettre en colère : mauvaise réponse. Saisir la justice pour offense et propos injurieux : non. Répondre à ses détracteurs : non plus. Elle ne veut pas «gaspiller» ses mots, encore moins son temps. Attitude «imperméable», Mme Benghabrit a laissé ses performances se charger du bruit. «Le travail fourni et les résultats seront la meilleure preuve de notre bonne volonté de vouloir faire de l’école algérienne, une école de performance qui produira des citoyens fiers de leur algérianité». Cette école a connu, plusieurs semaines durant, de fortes perturbations suite à la grève déclenchée par le Cnapeste. Ce n’était pas un fleuve tranquille. Armée d’un sang-froid exemplaire, la ministre a préconisé le dialogue et la concertation. Ce n’est pas de syndicats à sa botte qu’elle veut, mais «refuse que les élèves soient pris en otage».



«Je ne suis pas là ad vitam aeternam»



L’entrevue se poursuit et durera plus d’une heure. On s’interroge : connaissons-nous assez madame Benghabrit ? Pas si sûr. Son emploi de temps quotidien donne le vertige. «Chaque jour, je sors de chez moi à 7h30, parfois avant, pour y rentrer, le soir, entre 21 et 22h». Rythme effréné. «Cela fait moins de quatre ans que je suis à la tête du secteur, mais la charge et l’intensité du travail me donnent l’impression d’être là depuis dix ans». La ministre, qui vient de souffler sa 66e bougie, n’a pas une minute à elle. «Dans ma conception, je sais, depuis ma prise de fonctions, que je ne suis pas là ad vitam aeternam. Je me donne au maximum, le temps que je suis ici». Un sacerdoce. Si ses journées sont bourrées, Mme Benghabrit ne manque pas de perpétuer son love story avec l’univers livresque. Des titres ? Plusieurs dizaines de titres. Mais c’est à la Villa Taylor, un beau roman de 360 pages cosigné par l’Algérien Jamil Rahmani et l’écrivain français Michel Canesi, que la ministre succombe. Elle ne cache pas également son admiration pour le roman Hizya de Maïssa Bey, L’immeuble yacoubian d’Alaa Al Aswany, et le Livre de l’Emir de Waciny Laredj.

Dans sa vie, Mme Benghabrit a toujours adoré voyager. Si elle a aimé New York, ses tours et son gigantisme, Kampala et son chapelet de paradoxes, elle est subjuguée par Vienne. «Je suis impressionnée par la place qu’occupe les fleurs. Je suis sensible à la couleur, à la diversité». Du monde culinaire, la ministre a sa préférence : «Lemkheter». Elle parle de ce plat «traditionnel et digeste», avec une méticulosité de joaillier. Est-ce tout ? Ce n’est pas tout. Curiosité journalistique en bandoulière, on veut tirer le maximum de la vie de Mme Benghabrit. Bienveillante, elle répond à notre sollicitation et affirme privilégier, pour ses tenues vestimentaires, «les marques classiques, et le confort des tissus afin d’être à l’aise, en respectant les principes de l’élégance». Cinéphile, elle ne manque pas d’aller au cinéma, un lieu «où tous vos sens sont en alerte». Sportive, pratiquante ? Mme Benghabrit précise qu’«avec les amies, c’est du plaisir partagé d’abord, et de l’utilité après». Une équipe favorite ? Aucune. «Je suis les matchs quand l’Algérie est en compétition». Pas trop télé, même celui de son bureau est éteint, la première responsable de l’Education est accro aux magazines tels le Nouvel Obs et Sciences humaines, histoire de «rester connectée à ce qui se passe ailleurs». Le matin, durant le trajet qui la mène au ministère, elle fait sa revue de presse avant même que ses responsables à la communication ne lui fasse le point. Bifurcation sur sa démarche qui, comme celle préconisée par Rousseau, met l’enfant au centre du système éducatif. Jean-Jacques, une référence ? Dans sa carrière, Mme Benghabrit affirme s’appuyer sur les cognitivistes, et d’autres lumières comme Ibn Khaldoun, Alain Touraine ainsi que l’école «bourdieusarde». Cette accumulation de lectures et de pratiques, lui ont permis de «construire une vigilance interrogative». De l’avenir de l’école, la ministre demeure «extrêmement optimiste» et se sent «redevable envers toute la société». Son train, de la réforme éducative et de la refonte pédagogique, arrivera à bon port. «Si on maintient ce rythme, j’inscrirai l’école algérienne dans le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) en 2021». Elle ne peut clore cette parenthèse, sans évoquer les leviers d’une bonne école : équité, continuité du service public, et actualisation des connaissances.



Enfance : souvenirs indélébiles



Nouvel «atterrissage» sur le terrain privilégié de Mme Benghabrit : celui des enfants. C’est d’une affection lacrymale, ineffable, qu’elle évoque ceux aux besoins spécifiques. Les Algériens ne peuvent oublier. Il y a deux ans, la ministre s’est rendue à Tébessa. A l’écoute d’un poème que lui lisait un écolier autiste, elle voyait les larmes ruisseler sur son visage. Emerveillés par une scène pareille, plusieurs milliers d’internautes ont fini par flanquer la vidéo d’un florilège de commentaires de reconnaissance. Suite à cette vidéo, ils deviennent de plus en plus nombreux à s’abonner à ses comptes sur les réseaux sociaux. Cette empathie, «sans laquelle rien ne se fait», la ministre l’a recommande chaque jour davantage.

Aux enseignants, son conseil tient en une condition : «Si vous n’aimez pas les élèves, votre place est dans l’administration». Le temps s’égrène et la citation ne prend pas une ride.

Et son enfance à elle ? Mme Benghabrit voit défiler des flashs d’une période pas comme les autres. Se rappelle de ses «attitudes un peu clownesques». De l’enfant qui «gambadait dans les champs». Du bambin qui aimait jouer au vélo avec ses cousines, rééditant à volonté ses va-et-vient incessants, témoins d’une enfance bercée par un certain bonheur.

Souvenirs indélébiles. N’étant pas l’aînée, un avantage qui la dispensait de nombre de tâches, Nouria, encore petite fille, se félicite de disposer d’une «marge extraordinaire de liberté». Cet atout familial a forgé sa personnalité. D’autres souvenirs, imprimés dans sa mémoire, surgissent. Au primaire, sa maîtresse «était convaincue qu’il fallait que je redouble pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases».

Son père, à raison, opposait un avis contraire, irréversible. Sa fille finit par passer avec brio l’examen de 6e en candidate libre. A l’école, elle «n’aimait pas tenir les têtes d’affiche». Sa compétence de «chef de file», elle l’a acquise très jeune, et l’a faite voyager avec elle au collège et au lycée, «sans chercher l’exclusive». A l’université, Nouria Benghabrit se réjouit de figurer parmi une des meilleures générations des étudiants algériens. C’était un «univers-cité». Avec à la clé des débats passionnés, parfois houleux et, par dessus-tout, fructueux. «On n’avait pas un problème d’identité, on se sentait naturellement bien dans notre pays».

La sociologie, son royaume



Aux appels des sirènes d’émigration, durant les années 1990, l’universitaire a préféré rester chez-elle. Brillante, studieuse, elle voyait les succès se jouer des coudes. Licence en sociologie en 1973, diplôme d’études approfondies (DEA) en sociologie de l’éducation à l’université d’Oran sur la problématique de l’orientation scolaire et professionnelle, puis un doctorat délivré par l’Université Paris V. Si l’histoire se réédite, Benghabrit optera-t-elle pour la sociologie ? «Oui, sans jamais se lasser». C’est son royaume. «Avec les sciences sociales, on comprend qu’avant de passer à l’action, il faut penser l’action». La ministre reprend son souffle, c’est la sociologue qui répond avec un ton souvent professoral, parfois émaillé de «mutatis mutandis», «ipso facto», «illico presto» et autres locutions latines. Elle évoque quelques étapes de son CV étoffé. Enseignante depuis 1973 à l’Université d’Oran, chef de département en 1976, directrice de l’Unité de recherche en anthropologie sociale et culturelle (1989 à 1992), année à partir de laquelle elle a pris les commandes du Crasc. Une montagne de responsabilités que Nouria Benghabrit a finies par escalader comme une bonne alpiniste. «Je les ai acceptées volontiers, souligne-t-elle, consciente des sacrifices à consentir». Une de ses copines de longue date, Zoubida Senouci, Docteure en Sciences de l’éducation, sollicitée par nos soins, témoigne : Mme Benghabrit, alors directrice du Crasc, «n’a cessé de valoriser le travail, l’effort, la rigueur (…). Elle n’était avare ni de son temps ni de ses compétences, qu’elle mettait au service des autres (…)».



L’écriture pour pérenniser le partage



Quant à sa véritable contribution à l’international, Benghabrit nous renvoie à ses deux mandats de membre élue du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales, une ONG basée à Dakar. S’ensuivait sa désignation, par le biais de l’Unesco, à la tête du Comité arabe pour l’enseignement supérieur, la connaissance et la recherche. Deux étapes phares de sa vie. Avec des intellectuels, dont les références académiques n’étaient pas forcément les siennes, la sociologue relève que l’élément commun était la production des savoirs. «C’était une période vécue avec beaucoup d’intensité». De 2013 à 2015, c’est dans le Comité des politiques de développement du Conseil économique et social qu’elle a poursuivi sa mission. Femme de convictions, femme de défis. Et ses défis étaient légion, dont l’inévitable «transformation de l’Urasc en Crasc». Promesse tenue.

Partout où elle est passée, Benghabrit a toujours favorisé le travail en synergie et veillait à «identifier les compétences et à partager l’intelligence collective». Dans un monde qui glorifie le moi et affole les égos, l’usage du «je» chez elle est très rare. Cette reconnaissance de l’apport de tout un chacun, «était annonciatrice de la pérennité de notre travail». De nature «optimiste», la ministre n’a jamais vu son train de vie, professionnel en particulier, reculer. Dans «les pires situations», elle s’appuie sur un «bloc» composé de son couple, sa famille et ses amis. De la lecture, du voyage, des rencontres, de la nostalgie, et de l’avenir… Une fois que sa mission gouvernementale arrivera à terme, Mme Benghabrit compte retourner à Oran, «enseigner de nouveau, se consacrer à l’écriture pour rester dans le partage».

Bon courage, Madame la ministre.

Fouad Irnatene