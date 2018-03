Le ministre saoudien de l’Intérieur achève sa visite officielle

Le ministre saoudien de l'Intérieur, l'Émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, a achevé une visite officielle de quatre jours en Algérie, au cours de laquelle il s'est entretenu avec plusieurs hauts responsables et ministres, et pris part aux travaux de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI). Le responsable saoudien a été reçu, lors de cette visite en Algérie, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah, le Premier ministre Ahmed Ouyahia et d'autres ministres. L'Émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef a souligné, notamment «l'importance de consolider les relations entre l'Algérie et le royaume de l'Arabie saoudite, et de les hisser au niveau escompté par les dirigeants des deux pays», rappelant le rôle important de l'Algérie sur les plans régional et international. Le ministre saoudien a également effectué, lors de son séjour à Alger, une visite au Centre de commandement et de contrôle de la Sûreté nationale, et l'Institut national de criminalistique et de criminologie de la Gendarmerie nationale (INCC/GN), où il s'est enquis des différentes missions assignées à ces deux instances. La visite du ministre saoudien intervient à l'invitation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques privilégiées entre les deux pays et du développement de la coopération bilatérale. Elle a été l'occasion d'examiner plusieurs questions d'intérêt commun et d'échanger les expériences dans différents domaines. (APS)