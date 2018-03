Union européenne : Rencontre entre M. Yousfi et le chef de Délégation

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, jeudi à Alger, l’ambassadeur Chef de délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie, John O’Rourke, avec lequel il a évoqué la coopération économique entre les deux parties, a indiqué un communiqué du ministère. Cet entretien a permis d’examiner «l’état de la coopération économique entre l’Algérie et l’Union européenne, et les attentes de chacune des deux parties pour son renforcement», a précisé la même source. Lors de cette rencontre, M. Yousfi et le diplomate européen ont également évalué «les programmes de coopération financière et technique en cours de mise en œuvre», note le communiqué. À cet effet, le ministre a insisté sur l’importance de l’accompagnement de l’Union européenne dans le domaine de la formation, considérée comme «un axe majeur» pour assurer le développement de l’industrie algérienne. Le ministre a aussi plaidé pour «la diversification des relations économiques avec le partenaire européen», qui possède une maîtrise technologique et industrielle, afin d’appuyer l’Algérie dans le processus de diversification de son économie. (APS)