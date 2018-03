Leicester City : Mahrez : « Man City, c’est derrière moi ! »

Il a beau dire avoir tourné la page de Manchester City, Riyad Mahrez n’en a pas fini avec son mercato rocambolesque. L’international algérien avait raté, l’on en parlé à satiété, son transfert à Manchester City qui avait, pourtant, fait quatre offres toutes rejetées par les Foxes. L’international algérien a accepté de revenir sur cet épisode, jeudi, au micro de Sky Sports.

Naturellement, l’Algérien a assuré tout de go avoir tourné la page et passé à autre chose. «Manchester c’est du passé», a-t-il déclaré. Aujourd’hui, la tendance est à l’apaisement et au dévouement chez le Fennec qui a réitéré tout son engagement à Leicester City. «Dans le football, les joueurs viennent et les joueurs partent. Je ne dis pas que je vais quitter Leicester, il y a toujours des discussions entre le club et moi. Nous verrons cet été si quelque chose arrive, mais pour l’heure, je suis un joueur de Leicester City «belle opportunité pour tout le monde».

Riyad Mahrez laisse apparemment planer le doute quant à son avenir. Qu’à cela ne tienne, de plus en plus de rumeurs le donnent officiellement partant cet été. Alors que certains assurent que Manchester City et le joueur ont déjà trouvé un accord, d’autres avancent la piste de l’AS Rome qui serait prêt à reformuler une offre à l’intersaison.

Quoi qu’il en soit, l’Algérien ne souhaite pas parler du mercato à l’heure actuelle. Un discours qu’il avait déjà adopté lors de sa première déclaration après son retour de grève. «Comme je l’ai dit, c’est du passé, je ne veux vraiment pas en parler parce que c’est derrière moi. Ce serait revenir en arrière. Parler du mercato. Moi, je vais de l’avant, j’essaie de faire de mon mieux pour l’équipe.»

En parlant de la grève justement, Riyad Mahrez a expliqué son geste par ce besoin de se retrouver loin de cette polémique née de l’échec de son transfert pour se remettre les idées en place. «J’avais besoin d’être loin d’ici parce que j’avais besoin de temps pour réfléchir. C’était une situation difficile, mais comme je l’ai dit, nous avons évolué maintenant, tout le monde, le club, le président, moi. (…) J’ai parlé avec les joueurs, j’ai parlé avec le manager, j’ai parlé avec tout le monde», a-t-il expliqué.

Depuis, Riyad Mahrez semble avoir effectivement dépassé ça. Cela se vérifie à travers ses prestations sur le terrain. L’Algérien a retrouvé son élan et son allant et semble bien aller de l’avant.

Amar B.