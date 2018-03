Match amical Algérie - Tanzanie : Les 23 Tanzaniens

Le sélectionneur de la Tanzanie, Salum Mayanga Alhamis, a dévoilé jeudi une liste de 23 joueurs en prévision des deux matchs amicaux contre respectivement l'Algérie et la RD Congo en mars, a indiqué la Fédération tanzanienne de football (TFF). La liste des «Taifa Stars» est dominée par les joueurs évoluant dans le championnat local, notamment ceux des Young Africans et de Simba contre seulement quatre joueurs professionnels retenus pour ces deux rencontres amicales de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 dont la deuxième journée est prévue en septembre prochain. La sélection algérienne accueillera son homologue tanzanienne le 22 mars au stade 5-juillet (Alger). Cinq jours plus tard, les Tanzaniens joueront un second match amical contre la RD Congo au stade national de Dar es Salaam. De son côté, l'Algérie affrontera l'Iran le 27 mars en Autriche. En qualifications de la CAN-2019, l'Algérie, leader du groupe D, se rendra à Banjul pour affronter la Gambie pour le compte de la deuxième journée. Pour sa part, la Tanzanie, 3e du groupe L, se déplacera à Kampala pour affronter l'Ouganda. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase

finale de la CAN-2019.