équipe Nationale : Respecter les choix de Madjer

Beaucoup de choses sont dites, ces derniers temps, sur les choix de Madjer, à chaque fois qu’il annonce la liste des joueurs convoqués pour tel ou tel stage. Certes, cela fait partie du travail des médias de commenter et d’analyser les choses.

Toutefois, on n’est pas là pour dicter nos propres choix au sélectionneur national. Lui seul peut décider de convoquer x ou y. Cela fait partie de son travail et de ses prérogatives. Il a la lourde responsabilité de diriger l’Equipe nationale. Riche de son passé glorieux de star du football national, l’homme à la talonnade magique, de renommée mondiale, détenteur de la fameuse Ligue des Champions d’Europe avec le FC Porto en 1987 et vainqueur de la CAN-90, tient absolument à réussir sa mission à la tête des Verts, avec à ses côtés les expérimentés Meziane Ighil et Djamel Menad. Son riche passé footballistique ne le met pas pour autant à l’abri de critiques acerbes quant à ses capacités à diriger la sélection du fait qu’il soit resté loin des terrains d’entraînement pendant une longue période ! Pourquoi convoque-t-il Belkalem ? Pourquoi ne fait-il pas revenir Feghouli, Ounas et M’bolhi ? Pourquoi n’a-t-il pas porté tel ou tel joueur dans sa liste ?

Pourquoi fait-il venir en Equipe nationale des joueurs proches de la trentaine ? Et beaucoup d’autres interrogations émises par les uns et les autres, sommes toutes légitimes, mais, parfois, certains font dans l’excès de zèle ! On dirait que Madjer est étranger au football. Ce dernier se concerte à tout point de vue avec ses adjoints, même si le dernier mot lui revient.

Il est à la recherche de joueurs pour former un collectif compétitif capable d’aller de tenir la dragée haute aux meilleures sélections du continent, avec l’espoir et l’ambition de gagner une nouvelle fois la CAN, en terre africaine. Il veut reconstruire l’EN et faire en sorte qu’elle puisse pratiquer un beau football, tout en étant capable d’enchaîner les bonnes performances et de reconquérir les cœurs des millions d’Algériens très attachés à l’EN. Il faut laisser Rabah Madjer travailler dans la sérénité et on fera les comptes par la suite. Seul le terrain dira s’il a oui ou non fait les bons choix. La critique objective ne peut que lui être profitable. D’ailleurs, il affirme qu’elle est la bienvenue. Toutefois, l’insulte, l’invective, la méchanceté gratuite et autres dépassements du genre ne sont que du blabla dans l’air, sans intérêt aucun, qui ne feront point plier Madjer dont la volonté de réussir et de servir son pays sont beaucoup plus importants à ses yeux que l’agitation dont font preuve certains à son égard. C’est lui-même qui le dit…

Mohamed-Amine Azzouz