GRAND ANGLE : Rebondissement

Dans la foulée du rapprochement entre les deux Corées, est intervenue jeudi l’annonce d’un sommet historique d’ici fin mai entre le président américain, Donald Trump, et son homologue nord-coréen, Kim Jong Un. À ce stade beaucoup d’interrogations fusent de partout. Les observateurs se posent les questions de savoir où se teindra ce sommet, quel rôle sera dévolu aux principales capitales forcément concernées et impactées par un éventuel dégel entre Américains et Nord-Coréens. C’est dire donc que ce rebondissement majeur dans un des dossiers diplomatiques les plus compliqués du globe, qui avait même suscité des sueurs froides il y a juste de cela quelques mois, tant l’escalade verbale entre Donald Trump et Kim Jong Un avait donné l’impression qu’elle allait déboucher sur une confrontation armée, est matière à de nombreuses spéculations. D’autant, souligne-t-on, que l'annonce sur la pelouse de la Maison blanche de la tenue de ce sommet est «intervenue moins de 24 heures après que le secrétaire d'Etat Rex Tillerson eut affirmé que les Etats-Unis étaient encore loin de négociations avec Pyongyang ». Que s’est-il passé ? À plus fortes raisons lorsque, l’on sait que «les sommets interviennent généralement au terme d'un long processus de négociations à un niveau inférieur où beaucoup de détails sont réglés», comme l’a rappelé un politologue. À moins que le secret ait été bien gardé. Pour preuve cette annonce spectaculaire est intervenue après celle, mardi, d'un prochain sommet —le troisième de l’histoire—, fin avril, entre les dirigeants des deux Corées, sur la ligne de démarcation qui les sépare. Ce qui pourrait laisser croire à l’existence d’une intense activité dans les coulisses. Reste que cette accélération des évènements obéit nécessairement à une volonté de part et d’autre d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire mouvementée de la péninsule coréenne. Et c’est tant mieux dans un monde où les conflits sont déjà forts nombreux. «Nous espérons que toutes les parties fassent preuve de courage politique afin de prendre les bonnes décisions», a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a estimé, à partir d’Addis-Abeba, que cette annonce «est un pas dans la bonne direction». Reste juste à espérer qu’il se concrétisera. Le doute est peut-être introduit par cette déclaration sibylline du chef de la diplomatie russe qui a ajouté : «Nous espérons que cette rencontre va avoir lieu». Faut-il y voir un signe prémonitoire ?

Le temps nous le dira.

Nadia. K.