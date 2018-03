ANP : M. Gaïd Salah rend hommage aux personnels féminins

Le général de Corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a rendu hommage à l'ensemble des personnels féminins, militaires et civils dans un message qu'il leur a adressé jeudi, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la Femme. M. Gaïd Salah a exprimé son souhait que cette journée soit une motivation pour ces femmes afin de «consentir davantage d'effort, faire preuve de persévérance et de sens du défi, à l'instar de leurs ainées de l'Armée de libération nationale, qui ont stupéfait le monde par leur résistance, reflétant ainsi une image idyllique de la femme algérienne combattante».

Il a rappelé, à cet effet, que «la femme algérienne n'a cessé de contribuer efficacement depuis que le colonialisme français a foulé cette terre sacrée en 1830 jusqu'à la glorieuse Révolution de Novembre 1954, à laquelle elle a participé, côte à côte avec l'homme, sans pour autant négliger ses responsabilités de mère et d'épouse». Le chef d'Etat-major de l'ANP a relevé, par la même occasion, qu'au lendemain de l'Indépendance, la femme algérienne «a apporté sa contribution au processus de développement et de modernisation de l'ANP, en déployant, comme à l'accoutumée, des efforts considérables dans les différents secteurs (...) ce qui lui a ouvert le droit de prétendre aux grades et fonctions supérieurs dans notre prestigieuse Institution». (APS)