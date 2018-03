MAE : Une participation efficace

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a affirmé jeudi à Alger que la femme diplomate «occupe aujourd'hui des fonctions supérieures au niveau de l'administration centrale et des services extérieurs». «La femme diplomatique occupe aujourd'hui des fonctions supérieures au niveau de l'administration centrale et des services extérieurs», a indiqué M. Messahel, lors d’une cérémonie, en présence de cadres et de responsables du ministère, l'appelant à «une participation efficace en vue de relever les défis auxquels le pays est confrontés». A cette occasion, le ministre a félicité la femme algérienne en ce jour, saluant «les acquis considérables réalisés dans ce domaine, grâce à la politique clairvoyante du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours accordé une importance extrême à la promotion et à la protection des droits de la femme».

M. Messahel a salué «le rôle exceptionnel de la femme algérienne, en général, et des travailleuses du secteur diplomatique, en particulier», l'encourageant «à poursuivre ses actions et ses efforts, en vue d'occuper la place que lui sied dans ce domaine». (APS)