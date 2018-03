Destruction de caches à Bouira et saisie de produits de contrebande à In Guezzam

Un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, jeudi dernier à Bouira/1ère Région militaire, 13 mines de confection artisanale et deux cachettes contenant trois téléphones portables piégés, deux bombes de confection artisanale, 500 grammes de matières explosives, des outils de détonation, des vivres, des médicaments et divers objets ainsi que la récupération d’une quantité de munitions», a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, «des détachements de l’ANP de Tamanrasset et In Guezzam/ 6e RM, ont intercepté cinq contrebandiers et saisi deux véhicules tout-terrain, deux motocyclettes, 250 kg de cuivre et de câbles électriques, des outils d’orpaillage ainsi qu’une quantité de matières explosives, tandis que d’autres détachements ont saisi 470 kilogrammes de feuilles de tabac à El-Oued/4e RM et 8.148 litres de carburant à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref, destinées à la contrebande».

D’autre part, et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, «des détachements de l’ANP et des Gardes-frontières ont arrêté 110 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tamanrasset, Adrar, Béchar, Tlemcen et Ain-Temouchent», ajoute le communiqué du MDN.

… et saisie de produits de contrebande à In Guezzam

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée a saisi, mercredi dernier In Guezzam (6e Région militaire), en coordination avec les éléments des Douanes algériennes, un véhicule tout-terrain, sept détecteurs de métaux, onze marteaux piqueurs et onze groupes électrogènes, précise la même source.

Par ailleurs, un autre détachement de l’ANP «a intercepté, à Biskra (4e RM), un contrebandier à bord d’un camion chargé de 18.156 unités de différentes boissons», tandis que quinze immigrants clandestins de différentes nationalités «ont été arrêtés à Béchar, Adrar et Tlemcen», rapporte également le communiqué.