Ghardaïa : Arrestation d’une bande de trafiquants de munitions

Une bande présumée impliquée dans un trafic de munitions et cartouches pour fusils de chasse a été démantelée dans la région de Guerrara (120 km à l’est de Ghardaïa) par les éléments de la sûreté nationale, indique un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Ghardaïa.

Agissant sur informations et suite à des investigations faisant état d’un réseau de vente de munitions et cartouches pour armes de chasse dans la région, les éléments de la sûreté urbaine de Guerrara ont réussi à démanteler ce réseau trans-wilaya.

Ces derniers ont interpellé cinq individus à bord de deux véhicules au centre-ville de Guerrara en possession d’un lot de près de 4.000 cartouches pour fusils de chasse de marque étrangère, introduites illégalement sur le territoire national et dissimulées soigneusement dans les deux véhicules, précise le communiqué. La même source fait état également de la saisie, en plus du lot de munitions, de téléphones portables ainsi que des deux véhicules utilisés par cette bande pour le transport et la commercialisation illicite de ces cartouches. Les investigations, menées dans cette affaire et ayant conduit à l'arrestation de cette bande en provenance de la ville de Saïda, ont débuté dans la wilaya de Djelfa, est-il signalé. Les cinq mis en cause, âgés entre 29 et 38 ans, seront déférés devant les instances judiciaires pour constitution d'une association de malfaiteurs, introduction illicite, transport et commercialisation de produits prohibés (munitions pour fusil de chasse), note la même source.