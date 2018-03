Migrants subsahariens : Le Croissant Rouge lance une opération de solidarité

Une opération de solidarité avec les migrants subsahariens se trouvant à Oran a été organisée, jeudi, par le Croissant rouge algérien (CRA), à l’occasion de la Journée mondiale de la femme. Cette opération, dont le coup d’envoi a été donné par le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a été organisée en coordination avec les Scouts musulmans algériens (SMA) et la Direction de l’action sociale (DAS) avec son unité du SAMU social, ainsi que l’Union nationale de la femme algérienne (UNFA).

La caravane de solidarité, composée de mini- bus transportant les bénévoles et des fourgons transportant des dons pour les migrants, a été mise en place.

Elle a sillonné plusieurs artères de la ville d’Oran, notamment les lieux de prédilection des migrants africains, comme le boulevard du Millenium, Bir El-Djir, l’avenue de l’ANP à Haï Oussama (ex-Boulanger), Haï El-Othmania (ex-Maraval), El-Hamri près du stade Ahmed-Zabana, ainsi que la localité d’Aïn El-Beida, relevant de la commune d’Es-Senia, où résident plus de 50 familles de ressortissants africains de différentes nationalités. Ces ressortissants ont été agréablement surpris de cette initiative et des dons qui leur ont été remis par les organisateurs de cette opération. Les femmes ont eu droit à des fleurs. Les bénévoles ont également distribué quelque 200 colis renfermant des jouets pour les enfants, des packs alimentaires et des vêtements. Benmoussat Mohamed, président du comité local du CRA, a indiqué à l’APS que cette action humanitaire, à laquelle ont contribué de nombreux bienfaiteurs, représente une continuité des actions vis-à-vis des frères africains afin de préserver leur dignité. C’est la première grande opération de l’année 2018. Elle vient en appoint aux autres opérations ponctuelles durant lesquelles le CRA et ses partenaires distribuent des repas chauds, des vêtements et des couvertures durant la période hivernale, a-t-il ajouté.

De son côté, le responsable local des SMA, Bouabdallah Messaoud, a souligné que le peuple algérien a été de tout temps solidaire avec les peuples africains. «Cette initiative est une action humanitaire au profit de nos frères africains que les circonstances ont contraints de quitter leurs pays et de venir se réfugier en Algérie. Ils sont les bienvenus et nous serons toujours prêts à leur venir en aide», a-t-il ajouté