Liquidation «totale» des résidus des groupes terroristes : La détermination de l'ANP

L'Armée nationale populaire (ANP) est déterminée à aller de l'avant jusqu'à la liquidation «totale» et «définitive» des résidus des groupes terroristes et du crime organisé, affirme la revue El-Djeich dans son numéro de mars, soulignant que l'ensemble des forces vives de la nation, à leur tête l'ANP, «sont appelées à y faire face avec rigueur et détermination et de les éliminer avec force».

«Les visites de travail et d'inspection effectuées par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, aux différentes régions militaires, commandements de forces et unités ainsi que ses rencontres avec les cadres et hommes de rang traduisent la forte détermination à aller de l'avant jusqu'à la liquidation totale et définitive des résidus des groupes terroristes et du crime organisé», écrit la revue. La publication souligne que les opérations «qualitatives» et «précises» exécutées par les éléments de l'ANP durant le mois de février «montrent que l'ennemi n'a pas abdiqué et que certaines parties aux desseins malveillants continuent de nourrir l'espoir de voir s'accomplir leurs projets funestes», indiquant que l'ensemble des forces vives de la nation, à leur tête l'ANP, «sont appelées à y faire face avec rigueur et détermination et de les éliminer avec force».

«Tout le monde sait que face à la conjonction des efforts de la nation et leur conscience des complots concoctés contre l'Algérie, il ne saurait y avoir d'avenir ni d'espoir pour ces sectes égarées», affirme la revue, ajoutant que «l'exemple de certains pays frères est là pour apporter la preuve de la barbarie du terrorisme et de son dessein d'allumer le feu de la discorde entre les membres d'une même société».

«Aussi, il ne peut y avoir de crainte pour notre pays tant que l'ANP compte en son sein des hommes et un commandement sincères et déterminés à préserver le legs et tant qu'il reste entre des mains sûres», assure El-Djeich. Dans le même cadre, la revue a rappelé les opérations «qualitatives» menées par les éléments de l'ANP au cours des derniers jours du mois de février au niveau de l'ensemble des régions militaires et particulièrement le long de la bande frontalière sud, où les unités de l'armée «ont réussi à détruire nombre d'abris et à récupérer d'importantes quantités d'armes, de munitions et de matériels ainsi que l'arrestation de terroristes, de contrebandiers et d'éléments de soutien aux réseaux terroristes». La publication indique que les orientations «clairvoyantes» du Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, «que ce soit en matière de renforcement du corps de bataille par les systèmes d'armes de pointe et des moyens modernes ou sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé ainsi qu'en ce qui concerne la protection des frontières sont la preuve irréfutable de l'intérêt et de suivi que porte le Président de la République au développement rapide et étudié de nos forces armées».

Parallèlement aux activités et opérations de lutte contre les résidus du terrorisme menées par l'ANP, la revue affirme que le commandement de l'armée «accorde un haut intérêt au volet formation, partant de la conviction que la ressource humaine dotée de connaissances et de sciences constitue un élément vital en vue de relever tous les défis scientifiques et technologiques». «Aussi, et afin d'atteindre ce noble objectif, le haut commandement a accordé un soin particulier à la formation dans l'ensemble des spécialités, démarche qui a été couronnée par la sortie de nombreux cadres jeunes et compétents dans leurs domaines de spécialisation et imprégnés du sentiment d'appartenance à la Patrie», ajoute El-Djeich.

La revue indique que c'est dans cet esprit que le vice-ministre de la Défense nationale poursuit ses visites aux différentes structures de formation, maintenant le contact avec leurs cadres «dans le but de s'enquérir du degré d'exécution des programmes établis et de procéder à une évaluation du système de formation et d'enseignement».

