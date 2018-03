Séminaire à l’université de Bordj Bou Arreridj : Développer les méthodes d'enseignement de la langue

L'utilisation des nouvelles techniques linguistiques pour l'amélioration de l'enseignement de la langue arabe à l'école algérienne a été au centre des études présentées à l'occasion du séminaire organisé, hier et avant-hier, par l'université Bachir Ibrahimi

de Bordj Bou Arreridj.

Près d'une cinquantaine de recherches ont été exposées dans ce domaine par des experts venus de plusieurs universités du pays. Ces recherches ont eu pour axes les théories de l'enseignement de la langue et la linguistique moderne, la méthodologie d’apprentissage des règles de grammaire, les résultats de l'approche par les compétences, le phénomène de la multitude linguistique et ses retombées sur l'enseignement, l'apport de la littérature populaire, les raisons des faiblesses dans la pratique linguistique à l'école et l'importance de la lecture dans l'apprentissage linguistique.

Elles ont pour objectif d'une part la participation dans la maîtrise de la langue comme outil de communication mais aussi l'ouverture vers les sciences, et d'autre part la synergie entre l'université et son environnement.

Le président de la commission scientifique du séminaire, le Dr Abdennacer Mebarkia, qui avait rappelé l'obligation de s'occuper de la recherche et de ne pas se contenter de l'enseignement du savoir acquit a noté que ce genre de rencontres constitue une tribune pour la présentation des résultats obtenus.

Il a indiqué également que l'amélioration des méthodes d'enseignement de la langue permet de développer la culture de l'individu ainsi que le redressement de son comportement qui ne manquera pas, selon lui, d'avoir un effet sur la société en général.

Fouad Daoud