Dr Salah Belaid Président du conseil supérieur de la langue arabe

Le président du Conseil supérieur de la langue arabe, le Dr Salah Belaid, qui a participé remarquablement au séminaire a déclaré que sa venue à Bordj Bou Arreridj entre dans le cadre de la célébration de la Journée arabe. Il a rappelé que cette activité entre dans le cadre des missions du Conseil supérieur de la langue arabe qui a pour objectif d'œuvrer au progrès de la langue arabe, améliorer son utilisation dans les sciences et technologies, encourager la traduction des langues étrangères vers l'arabe et généraliser sa pratique en Algérie. Interrogé sur le plan d'action du Conseil dans ce domaine, M Belaid a annoncé qu'une feuille de route a été établie avec plusieurs institutions et ministères concernés par cette question. Nous avons, a-t-il dit, engagé un travail avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales pour la correction des erreurs dans les documents ; avec celui de l'Environnement et des énergies renouvelables, nous avons lancé une action pour déterminer des index dans ce domaine. Nous avons une coopération avec le Haut conseil islamique pour la collecte des manuscrits algériens et l'adoption de concepts unifiés en matière de droit. La traduction des œuvres écrits en tamazight a été au centre du travail engagé avec le HCA. Nous sommes partie prenante avec le ministère de l'éducation dans la réforme du secteur pour ce qui est de la refonte des programmes. Avec celui de l'Enseignement supérieur aussi, nous avons été sollicité pour accompagner les nouveautés technologiques en leur trouvant une terminologie arabe. Nous avons également signé des conventions avec plusieurs universités comme celle de Bordj Bou Arreridj, mais aussi Oran , Bouzareah et Laghouat pour l'apprentissage de la langue sans la connaissance de la grammaire ou la pratique de l'arabe par des gens dont ce n'est pas la langue maternelle. Nous avons, en plus de cela, un projet de dictionnaire de la culture algérienne qui devra être prêt à la fin du mois de mars.

Le président du Conseil supérieur de la langue arabe qui n'a pas manqué de saluer la décision du Chef de l'État d'institutionnaliser le Tamazight comme langue nationale et officielle a précise que le Conseil ne vise pas seulement le développement de la langue arabe. Nous avons pour mission aussi, a-t- il dit, de promouvoir la citoyenneté linguistique : «Le tamazight est notre langue. C'est également un héritage dont nous sommes fiers. Elle a une place et une fonction. Nous devons nous occuper des deux langues nationales sans oublier les spécificités de chacune d'elles», a affirmé M. Belaid qui n'a pas caché son enthousiasme pour la création d'une académie pour la promotion du Tamazight. Cette académie, devra a-t- il précisé, lever les contraintes qui entravent l’apprentissage aux citoyens. Pour ce qui est des caractères qui doivent être utilisés pour transcrire les mots de cette langue, le président du Conseil supérieur de la langue arabe, qui est lui-même un expert en la matière, a déclaré qu'il faut faire confiance aux spécialistes pour faire un choix. «Je suis sur qu'ils ont le nationalisme, les références et l'esprit de recherche qui leur permet d'arriver a des résultats qui vont contenter tout le monde», a- t- il conclu.

F. D.