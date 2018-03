Hommage à Mouloud Mammeri à la librairie Chaïb Dzaïr

Baptisée « Héritage reçu, héritage assumé », une rencontre littéraire en hommage à Mouloud Mammeri, un des pionniers de la littérature algérienne d’expression française disparu en 1989, a été animée, mardi dernier, par des écrivains et poètes qui ont revisité son parcours et son œuvre à travers des lectures et témoignages.Organisée à la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP, cette rencontre littéraire, animée par Sid Ali Sakhri et Mme Djoher Amhis-Ouksel, est une occasion propice pour rendre hommage à ce doyen de la littérature nationale, à l’occasion de la commémoration du 29e anniversaire de sa mort tragique, marquée par d’émouvants moments de recueillement, d’évocation et de travaux de recherche. Dda Lmulud, c’est ainsi que ses proches l’appelaient, selon Mme Djoher Amhis-Ouksel, a ouvert des voies, à chacun de les découvrir ! Cet hommage était une occasion, en outre, pour ressusciter l’œuvre de la figure emblématique de la défense de la culture berbère à laquelle il a consacré une partie de sa vie pour la recherche anthropologique et linguistique. Puisse cette célébration atteindre son objectif de témoignage complet et fidèle sur la dimension exceptionnelle de l'homme, ainsi que sur la richesse de son œuvre à travers le roman, l'essai, la poésie, le théâtre, la linguistique, l'histoire, l'anthropologie, le cinéma, etc.

À cet effet, des écrivains, poètes et des universitaires se sont relayés, devant un public initié, pour retracer le parcours de cet écrivain qui, durant la guerre de Libération, met sa plume au service de l’Algérie et en faveur de l’indépendance. Professeur de lettres françaises, inspectrice d’enseignement, Djoher Amhis-Ouksel a consacré une longue carrière à l’éducation, à la formation et la transmission du savoir. Elle œuvre encore à mettre à la portée de la jeunesse, les grands textes de la littérature algérienne. Né en 1917 dans le village de Taourirt-Mimoun, wilaya de Tizi Ouzou, Mouloud Mammeri fut un écrivain, anthropologue et linguiste algérien. Issu d’une famille de lettrés et très attachée à la terre, il quitte le nid familial pour s’installer chez son oncle à Rabat, au Maroc, en 1928. Les travaux scientifiques de Dda Lmulud se partagent entres les ouvrages anthropologiques consacrés essentiellement à la littérature orale kabyle et saharienne, et les travaux linguistiques (grammaire amazighe, Amawal et dictionnaire français-targui). Il n'y a, par ailleurs, et cela intéresse les chercheurs, que tout ce qui a été écrit non par Mammeri, mais aussi sur Mammeri. En 1932, il revient à Alger et poursuit ses études au lycée Émir-Abdelkader, à Bab El-Oued, et part ensuite en 1939 au Lycée Louis-le-Grand à Paris, avec l’intention d’intégrer l'École normale supérieure. En 1940, Mouloud Mammeri s’inscrit à la faculté des lettres d’Alger. En 1945, il prépare un concours de professorat de lettres à Paris, et retourne en Algérie, en 1947. Il enseigne à Médéa, puis à Ben Aknoun. De 1957 à 1962, Mouloud Mammeri reste au Maroc, et rejoint l'Algérie au lendemain de son indépendance. De 1968 à 1972, Mouloud Mammeri enseigne le berbère à l'université, dans le cadre de la section d'ethnologie. De 1969 à 1980, l’homme littéraire dirige le Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et éthnographiques d’Alger (CRAPE). Il a fait un passage éphémère à la tête de la première Union nationale des écrivains algériens. Mouloud Mammeri recueille et publie, en 1969, les textes du poète kabyle Si Mohand U Mhand. Mouloud Mammeri fonde à Paris le Centre d’études et de recherches amazighes (CERAM) et la revue Awal, et ce en 1982.

À Paris, il a anime des conférences sur la langue et la littérature amazighes au sein de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Ce long itinéraire scientifique a permis à Mouloud Mammeri de rassembler une somme d’éléments fondamentaux sur la langue et la littérature amazighes. En 1988, il reçoit le titre de docteur honoris causa à la Sorbonne. Face à la déperdition culturelle, Mouloud Mammeri consacrera sa vie à la recherche. Mouloud Mammeri : «J'ai toujours eu le sentiment d'une injustice.

Au lycée on me faisait découvrir la Grèce, l'Angleterre, mais rien sur mon pays, et quand on le faisait ; c'était sous la bannière des autres.» Mouloud Mammeri a porté un regard critique sur sa société sans aucune complaisance. Il y a lieu de noter que ses œuvres ont été adaptées au cinéma ; nous citons, à titre d’exemple, l’Opium et le bâton, réalisé par Ahmed Rachedi en 1969, et Tawrirt yetwattun, réalisé par Abderrahmane Bouguermouh, ainsi que le film tiré du roman la Colline oubliée, en 1996. À travers son parcours, ses écrits et ses engagements, il a inspiré et amorcé de son vivant des transformations et avancées majeures de sa société, léguant aux générations montantes, l'inextinguible flambeau de l'affirmation culturelle, tout en soulignant que cette aspiration essentielle ne pouvait être antinomique de l'ouverture aux autres, bien au contraire. Ainsi de «Taessast n Tewrirt Mimun» aux plus prestigieuses universités, de fils de l’«Amusnaw» au penseur universel, la lumière originelle ne cessa d'éclairer et de guider « Lmulud At Mâemmer» dans sa quête du savoir. Il n'envisageait pas d'insertion dans la culture universelle qui le couperait de ses racines. Sa prouesse a été de réussir la jonction et l'osmose entre ces deux mondes : faire découvrir et transmettre sa propre culture et faire bénéficier celle-ci d'apports méthodologiques et intellectuels externes. Mouloud Mammeri nous a quittés le 26 février 1989, à Aïn Defla… Paix à son âme.

Sihem Oubraham