Samara présente à Alger son nouveau spectacle « Noche flamenca »

Noche flamenca, dernier spectacle chorégraphique accompagné de chants flamencos de la danseuse Samara, a été présenté, jeudi à Alger, devant un public de fans nombreux.

Organisé à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes, le spectacle est une œuvre chorégraphique en huit tableaux, à travers lequel la danseuse offre voyage musical authentique et folklorique. Accompagnée de Sergio Matesanz à la guitare, Elena Morales et Pablo Oliva aux chants et le percussionniste Jesus Maneru, Samara a gratifié le public de danses subtiles envoûtantes sur des rythmes de soleares et de flamenco.

Le duo Elena Morales et Pablo Oliva, pour sa part, a entonné des chants qui rendent hommage à la femme et glorifient l’union et l’amour sur des chorégraphies dans une esthétique contemporaine subtile et performante.

Alternant flamenco et des parades sonorités orientales et andalouses, la danseuse a exécuté de façon épurée des chorégraphies appuyées par des percussions rythmées générés par le claquement des pieds (zapateado) et des mains (palmas), très appréciés par le public qui a pleinement adhéré à ce spectacle. En deuxième partie de soirée, le danseur Maximiliano Rebman a, pour sa part, enchanté le public par des pas de danses fascinantes accompagnant des chants flamenco traditionnels.

Native d’Alger, Samara s’est initiée depuis sa tendre enfance, au piano, au violon et à la danse classique, avant de s’intéresser à la musique et à la danse flamenco. En 2007, elle s’installe à Séville en Espagne où elle rencontre le guitariste Sergio Matesanz avec lequel elle fonde, 5 ans plus tard, la compagnie Amalgama Compagnia Flamenca.

Diplômée en économie, l’artiste, également titulaire d’un diplôme en journalisme, anime des spectacles pédagogiques à Madrid et des ateliers d’initiation à la danse flamenco à Alger et à Oran, en partenariat avec l’institut Cervantès. Appréciée du public, Samara s’est produite dans plusieurs pays, notamment en Espagne, France, Italie et au Maroc.

Le spectacle «Noche de flamenca» sera reproduit prochainement en France et en Espagne, a annoncé Samara, qui en est à son cinquième depuis la création d’Amalgama Compania Flamenca. (APS)