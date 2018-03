Patrimoine : La mosaïque un art séculaire

En fait, il s’agit plus précisément de technique de la mosaïque. C’est ce que la journée d’étude sur le thème en question, qui s’est tenue il y a près d'un mois au Palais de la culture Moufdi)-Zakaria, en présence du ministre de la Culture Azzedine Mihoubi, a eu pour ordre du jour.

Au passage, il faut savoir que cette journée, organisée conjointement par le Centre national de recherche en archéologie (CNRA) et l’ENRCBC, sous l’égide du ministère la Culture, a été co-présidée par Mounir Bouchenaki, expert algérien en archéologie, conseiller auprès de l’UNESCO et membre du Comité national pour l’étude et la conservation des mosaïques (CNECOM).

Cela dit, et à propos de la technique mosaistique proprement dite, il est important de savoir que lorsqu’un amateur d’art va visiter un musée d’antiquités, il est naturellement tenté de regarder les mosaïques qui recouvrent les murs comme ils regarderaient des tableaux de chevalet. L’importance du cadre, qui a souvent dix à douze fois la surface du tableau classique, lui apparait alors comme un caprice de décorateur, qui d’ailleurs a son charme. Mais c’est le tableau qui est l’important. Il s’agit d’abord d’en reconnaitre le sujet, si possible sans consulter l’étiquette, et de se prouver ainsi qu’on n’a pas oublié sa mythologie.

Ensuite on ne manquera pas de s’enquérir de la manière dont ce sujet a été mis en page, du bonheur du dessin, du choix des couleurs, de l’expression des visages. Avec indulgence, bien sûr : nul ne s’attend à ce qu’un tableau réalisé en plaçant des petits cubes les uns à côté des autres puisse rivaliser avec une toile, où l’artiste a pu jouer de toutes les subtilités techniques de la peinture à l’huile. Le mosaiste est à coup sûr handicapé par sa technique. On ne saurait lui en vouloir. D’où la lancinante interrogation ci-après : comment sortir de cette attitude ? Même si déjà les Romains, pour leur part, ne s’en sont pas toujours aperçus, la mosaïque est un art, et la peinture un autre art. En particulier la mosaïque de pavement —il n’y a guère dans nos musées que des mosaïques de pavement— ne peut être, sans précautions, comparée avec la peinture de

C’est pourquoi il faut parler technique. Très modestement, il faut essayer de se poser les problèmes qu’ont dû résoudre, à travers le temps, les réalisateurs de mosaïques, et chercher à retrouver, par l’examen direct des œuvres, dans leurs plus humbles détails, les procédés qu’ils ont adoptés pour les résoudre. Cet examen minutieux aidera par la suite à mieux voir les œuvres, et à mieux les juger.

Il faut ainsi savoir que la mosaïque est un décor. La mosaïque de pavement est même, du point de vue artistique, moins qu’un décor. C’est d’abord un revêtement. C’est, initialement, une technique destinée à rendre lisse, robuste, confortable, la surface du sol sur lequel les hommes doivent vivre. C’est la même chose qu’un plancher ou un carrelage. Or il n’est pas interdit de donner à un plancher une disposition agréable à l’œil. Cependant, il est toujours difficile de savoir si telle manière de faire est spéciale à une époque ou à une école ou même à un artiste, et comment elle a pu passer d’un pays à l’autre… Les techniques peuvent en effet, comme les sujets, comme les motifs, avoir traversé la mer.

Il faut savoir aussi que les mosaistes ont eu à choisir entre deux attitudes. Ou bien leur technique était pour eux un obstacle à vaincre, et leur œuvre serait belle dans la mesure où on oublierait qu’elle est faite de cubes, qu’elle n’est pas la peinture qu’elle a l’air d’être. Ou bien au contraire, ils ont pris conscience de cette technique comme d’un autre moyen d’expression, différent de la peinture, permettant d’autres recherches et d’autres effets.

A chaque période, on trouve presque dans chaque œuvre un conflit entre ces deux tendances. Pour beaucoup d’historiens, la seule beauté possible des mosaïques tient à leur ressemblance avec des tableaux. L’un d’eux a d’ailleurs écrit : «A partir du IIIe siècle, la décadence de la mosaïque est irrémédiable.» Or il a été prouvé que les plus anciennes mosaïques de Ravenne (Italie) sont du IVe siècle.

En définitive, ce qu’on appelle la décadence de la mosaïque, ne serait-ce pas plutôt un changement de style, une décision prise par des artistes de traiter un pavement comme un pavement, d’en faire un ensemble, et non plus un petit tableau dans un immense cadre ou une collection de tableaux juxtaposés ? Et de traiter le sujet choisi avec l’ampleur et les simplifications nécessaires à une œuvre monumentale ?

Kamel Bouslama