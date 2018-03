Journée d’études sur le scénographe Abdelkader Farah

Le théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) prépare un hommage pour les 13 et 14 mars à la mémoire de l’homme de théâtre Abdelkader Farah, scénographe à la prestigieuse Royal Shakespeare Company (RSC).

Une conférence de presse a eu lieu hier au TNA pour présenter cet événement rendant hommage à un grand nom du quatrième art algérien, impliqué dans la conception de 350 spectacles un peu partout dans le monde, et ayant collaboré avec 36 metteurs en scène et chorégraphes dans sept langues différentes. Lauréat de plusieurs prix et nominations internationaux, l’exploit de l’enfant de Ksar El Boukhari demeure le fait d’avoir franchi la porte, pendant de longues années, de la RSC, crème du quatrième art en Angleterre et en Europe. En présence du directeur général du TNA, Mohamed Yahiaoui, il était question tout d’abord de présenter le programme de l’événement avec la projection d’un film-documentaire sur la vie et les œuvres de l’artiste, ainsi que les interventions des membres de sa famille, amis ainsi que d’hommes de théâtre.

Metteur en scène et ami du défunt, Ziani Chérif Ayad a précisé que cet événement va permettre d’explorer les œuvres d’Abdelkader Farah, mais aussi de s’imprégner de la scénographie de par le monde. «La rencontre des 13 et 14 mars est l’introduction à un événement qui va être beaucoup plus important les prochaines années, où on va essayer d’instaurer une rencontre autour de la problématique de la scénographie dans le théâtre d’aujourd’hui, son évolution et ses nouvelles techniques. les nombreux travaux d’Abdelkader Farah nous permettent d’approfondir la réflexion», a-t-il souligné, avant de rappeler que Abdelkader Farah a fait donation au TNA de pas moins de 300 livres, CD, DVD et films documentaires, mis à la disposition de tous les scénographes, artistes, chercheurs et toutes les personnes intéressées. «A travers cette donation, on va s’apercevoir que son travail de scénographe ne se limitait pas seulement à un travail de mathématiques et de géométrie, il a toute une profondeur de documentation par rapport à des connaissances historiques, architecturales, archéologiques, anthropologiques, littéraires, un savoir encyclopédique. Cette bibliothèque va nous permettre de voir que le rôle du scénographe n’est pas seulement de dessiner un espace ou d’élaborer un meuble, mais beaucoup plus, de participer à la dramaturgie d’un spectacle», a-t-il fait savoir. De son côté, le professeur universitaire Said Benzerga a déclaré qu’en sus du brillant scénographe qu’il fut, Abdelkader Farah a été un critique et un écrivain engagé vis-à-vis des causes justes, à l’exemple de la cause palestinienne. Il a, par ailleurs, fait savoir que le scénographe a mentionné des milliers de post-it dans ses livres, écrit beaucoup d’articles et correspondances, il a aussi enregistré sur des bandes sonores ses réflexions et idées. Said Benzerga a appelé à la nécessité d’exploiter toute cette matière afin de tirer profit du génie de cet artiste d’exception.

Kader B.