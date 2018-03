M. Djilali Mestari, directeur du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle : société et compétence universitaire

Le café littéraire «Sijilat wa maàni de radio culture» a accueilli, mercredi, au centre culturel Aïssa-Messaoudi, Djilali Mestari, directeur du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) pour débattre de différents sujets liés essentiellement aux rapports du centre avec l’université et la société.

En présence d’un parterre de journalistes, il était question, entre autres, d’aborder des questions liées aux missions et plan d’action du centre, ses relations avec l’environnement scientifique, économique, social et culturel, les études en cours et les mutations socioculturelles connues par la société algérienne et d’autres questions d’actualité.

Prolifique en parutions, l’orateur a fait savoir que de nombreuses thèses et études sont en cours d’édition, de traduction et d’élaboration, avec notamment la série d’ouvrages «insaniyats» et «les cahiers du CRASC» dans lesquels on trouve des signatures de professeurs émérites et de chercheurs chevronnés dans plusieurs domaines. Et ce n’est pas les domaines d’exploration de recherches qui manquent en Algérie du moment que les sujets de recherches touchent à tous les intérêts de la société. «Le CRASC a acquis une expérience, avec l’aimable contribution de grands docteurs dans certaines domaines, à l’exemple de la mémoire de l’histoire, les études sur le terrain de la société et le patrimoine culturel avec notamment une bonne maîtrise de la poésie melhoun et l’art populaire sur lequel nous avons beaucoup édité», a souligné le directeur. Des études assurées par 90 chercheurs permanents du CRASC ainsi que pas moins de 300 collaborateurs expérimentés et de jeunes chercheurs avec une forte participation de la gent féminine.

Basé à Oran, le CRASC est une tribune d’expression aux plumes des chercheurs universitaires aux sciences humaines de tout le territoire national. En sus de ses antennes à Blida et Constantine, le conférencier a précisé que le CRASC établi des liens avec les universités de tout le pays. Une relation basée sur les demandes d’études de la société et de l’université. «Nous avons deux types de recherches : le premier d’ordre fondamental, pour ce qui est du second, nous nous dirigeons doucement mais surement sur les recherches appliquées, c'est-à-dire d’aller au-delà de l’expertise pour produire le savoir», a-t-il lancé avant de revenir sur le volet de la formation assurée par les compétences du CRASC. «Les entreprises se développent à un rythme exponentiel en Algérie, il y a une forte demande sur l’acquisition de la connaissance et de l’expérience. Nous organisons des formations selon les demandes de la société. A titre d’exemple, nous travaillons en collaboration avec certaines entreprises dans la ville d’Oran, même avec les Startup en essayant de leur transmettre la carte de développement», a-t-il expliqué. Sur la question des prochains projets du centre, Djilali Mestari a confié que plusieurs chercheurs sont sur le point de développer deux nouvelles études; la première mettra l’accent sur l’anthropologie de la santé en Algérie, quant à la seconde, elle s’étalera sur «la déontologie universitaire», ainsi que la traduction du français à l’arabe du méga ouvrage récemment réalisé sous l’intitulé «dictionnaire de l’histoire de l’Algérie». Une année sous le mot d’ordre de l’édition et de la valorisation selon les dires du directeur. «L’année 2018 va être celle de l’édition avec l’horizon de 33 publications, ainsi que celle de la valorisation des anciennes études, colloques ou rencontres que le CRASC a organisés par le passé, nous avons matière sur beaucoup d’ateliers que nous n’avons pas valorisé, et cela passe par le biais de l’édition», a-t-il conclu.

Kader Bentounès