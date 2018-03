Boissons et sodas : Loin des standards internationaux

Ce n’est une surprise pour personne de constater que les producteurs des produits alimentaires ne respectent pas totalement les mesures d’hygiène alimentaire, notamment dans le secteur des sodas et jus. Pour faire face à ce fléau, Hassan Menouar, président de l’association El Aman, estime qu’une diminution de la consommation inciterait les producteurs à se ressaisir. Car si les consommateurs doivent être incités à diminuer leur consommation, les industriels ont un rôle encore plus important à jouer dans ce cadre.

«Selon une étude récente de l’OMS, l’Algérie est un pays qui ne respecte pas les mesures d’hygiène alimentaire. Dans chaque verre de soda ou de jus, il y a l’équivalent de 5 à 8 cubes de sucre. Afin que les producteurs réduisent les taux de sucre, il faut que, nous d’abord, nous réduisions notre consommation», explique le conférencier. Alimentation anarchique, nourriture malsaine et manque d’attention aux étiquetages sont les principales négligences relevées par l’association Al Aman que le consommateur algérien commet. «On ne prend jamais le temps de lire les composants des aliments qu’on consomme ; il est vrai aussi que c’est parfois presque illisible tellement c’est écrit en petits caractères. Ali Hamani, président de l’association nationale des producteurs de boissons a affirmé que cette organisation, qui compte 85% des producteurs nationaux, a déjà commencé à diminuer les quantités du sucre d’une manière graduelle. Il a fait savoir que la boisson produite localement est encore loin des standards internationaux à l’exception de quelques marques où le taux du sucre est normal. Selon les résultats d’étude menée par l’association El Aman, la diminution graduelle du sucre est la manière la plus sûr pour habituer le consommateur peu à peu sans qu’ils se rendent compte. «Les pays ayant baissé le taux de sucre sans suivre cette démarche ont échoué dans leur initiative, c’est pour cette raison que les experts en nutrition nous ont conseillé de procéder par étape, ce qui a déjà donné un résultat positif», a-t-expliqué. La mise en place d’un cadre réglementaire et multiplication des structures de contrôles est vivement recommandée pour mettre fin à cette situation.



• 70 % des enfants consomment des produits gazeux et toutes sortes de jus.



• Le taux de surpoids chez les enfants de moins de 18 ans était seulement de 9 %, selon une enquête du ministère de la Santé en 2006. Aujourd'hui chez la frange de 10 à 14 ans, le taux d'obésité enregistré est de 13 %.



• Les causes de l'obésité sont liées au déséquilibre alimentaire. Selon une étude de la Forem, 50 % des enfants mangent dehors et 70 % consomment des produits sucrés. La nourriture préférée des enfants est la pizza, avec 30 % de filles contre 27 % de garçons.



• Dans chaque verre de soda ou de jus, il y a l’équivalent de 5 à 8 cubes de sucre.



• Douze milliards de dinars ont été décaissés par les pouvoirs publics entre 2011 et 2017 au titre des subventions des prix de l’huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc.