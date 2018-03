Déclarations du porte-parole du MAE : « Sur les seules instructions » du ministre

M. Abdelaziz Benali Cherif a affirmé, hier à Alger, que ses interventions et déclarations sont faites «exclusivement» en sa qualité de porte-parole «officiel» du ministère des Affaires étrangères et «sur les seules instructions» du ministre. Interrogé au sujet de certaines réactions à ses déclarations à l’APS et autres médias, M. Benali Cherif, directeur général de la communication, de l’information et de la documentation au MAE, a indiqué à l’APS «que ses interventions et déclarations sont faites exclusivement en sa qualité de porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, sous l’autorité et sur les seules instructions du ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie». Ces précisions interviennent suite à des réactions suscitées après la déclaration de M. Benali Cherif faite mardi à l’APS concernant «la campagne calomnieuse et injuste», que mène le député de la communauté nationale à l’étranger Noureddine Belmeddah, contre les représentations diplomatiques de l’Algérie en Espagne, suite au décès dans un centre de rétention administrative d’un ressortissant algérien en décembre dernier.

M. Benali Cherif avait déclaré que le député «n’a pas attendu le résultat final de l’instruction judiciaire espagnole, et encore moins les conclusions de la justice algérienne, pour verser dans la surenchère et travestir la réalité de la situation, ignorant, du coup, tous les efforts déployés par notre appareil diplomatique pour la prise en charge de ce dossier». (APS)