Lutte antiterroriste : Convergence des vues avec la Tunisie

Le ministre tunisien de l'Intérieur, Lotfi Brahem a affirmé que les vues de l'Algérie et de la Tunisie sur le dossier du terrorisme «convergent», soulignant les efforts déployés en faveur de l'élargissement de la coopération en matière de lutte contre ce fléau de manière à l'étendre aux autres pays arabes. «La position de l'Algérie et de la Tunisie sur le dossier du terrorisme est unifiée et nous œuvrons à élargir la coopération en matière de lutte contre ce fléau de manière à l'étendre aux autres pays arabes», a indiqué M. Brahem dans une déclaration en marge des travaux du CMAI, faisant état de l'importance «de se préparer à éradiquer le terrorisme dans le monde arabe». Le ministre tunisien a souligné que l'objectif de cette réunion abritée par l'Algérie aujourd'hui «est de tenter de protéger les générations actuelles et futures contre l'extrémisme, et de se préparer à trouver des solutions et à tirer profit des expériences internationales étrangères et arabes dans la déradicalisation». Il a mis l'accent sur le rôle des médias «face à l'extrémisme violant et à l'utilisation de moyens technologiques modernes et des réseaux sociaux pour l'enrôlement des jeunes au sein des organisations terroristes». Rappelant «la tenue de rencontres et l'établissement de contacts avec les pays souffrant de terrorisme afin d'échanger les données sur la présence de jeunes Tunisiens au sein des organisations terroristes qui y activent», le ministre tunisien a démenti l'information faisant état de l'existence de 6.000 terroristes tunisiens».