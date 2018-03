Le MAE libyen : L'Algérie possède une approche «sérieuse»

Le ministre de l'Intérieur délégué auprès du Gouvernement libyen d'union nationale, Abdeslam Mustapha Achour, a affirmé que l'approche de l'Algérie en matière de règlement des crises et de lutte antiterroriste «est une approche sérieuse à succès, la plus indiquée pour le règlement de la crise en Libye».

Dans une déclaration à la presse, M. Mustapha Achour a affirmé que «l'approche de l'Algérie en matière de règlement des crises et de lutte antiterroriste était «sérieuse et à succès, ce qui nous incite à l'adopter car étant la plus indiquée pour la Libye». Il a ajouté que son pays «est en passe de resserrer l'étau autour des groupes armés sur ses territoires».

«La Libye a lancé le processus de dialogue et de réconciliation», a-t-il ajouté soulignant que «toute tentative de dialogue avec les groupes terroristes est vouée à l'échec». Le ministre libyen a précisé que son pays «commence à panser ses blessures, grâce à l'appui de ses frères d'Algérie, de Tunisie et d'Egypte et se portera encore mieux à l'avenir», ajoutant que la session du CMAI, tenue à Alger «aboutira à une coordination arabe intense pour lutter contre toute forme de criminalité.