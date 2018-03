Le ministre saoudien de l'Intérieur : «Intensifier la coopération»

Le ministre saoudien de l'Intérieur, l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, a affirmé que l'intensification de la coopération entre organes sécuritaires arabes constituait «un impératif dicté par la conjoncture actuelle».

Le ministre saoudien qui a été plébiscité en tant que président honoraire du Conseil des ministres arabes de l'intérieur (CMAI), a déclaré à l'ouverture des travaux de la session que «l'intensification de la coopération entre organes sécuritaires dans différents domaines est un impératif dicté par la conjoncture actuelle», affirmant que «les plans et rapports sécuritaires seront débattus durant cette session en vue de redynamiser l'action sécuritaire interarabe».

A cette occasion, le responsable saoudien a déclaré que les projets débattus par les ministres arabes de l'intérieur portaient sur «le 9e projet sécuritaire et celui du plan conjoncturel de la stratégie arabe relative à la sécurité intellectuelle et le 7e projet du plan d'information pour la sensibilisation sécuritaire et la prévention contre la criminalité, ainsi que le rapport relatif aux défis sécuritaires dans le monde arabe».

Le ministre saoudien a indiqué que ce conseil «une importante base de lutte contre les dangers qui guettent nos pays» et «les espoirs et aspirations attendues de ce Conseil sont grandes, ce qui exige d'adopter une position ferme pour préserver notre sécurité et notre stabilité».

Il a mis en garde contre «les événements successifs visant la sécurité, la stabilité et l'unité de la nation arabe qui doit s'en prémunir avec détermination et persévérance».

Le responsable saoudien a condamné dans ce sens ce qu'il a qualifié d'»ingérence de l'Iran dans les différents pays du monde notamment dans les pays arabes». Le ministre saoudien a adressé ses remerciements et sa reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour avoir placé la 35e session du CMAI sous son haut patronage, saluant le bon déroulement de cette session. (APS)