M. Mokhtar Hasbellaoui s’entretient avec son homologue palestinien : Optimiser le domaine de la formation

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reçu, hier à Alger, son homologue palestinien, Jaouad Aouad, avec lequel il a évoqué les voies et moyen de consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la santé. Le développement de la coopération bilatérale algéro-palestinienne dans le domaine de la santé a été au centre d’un entretien qui a eu lieu entre les deux responsables et à l’issue duquel M. Hasbellaoui a précisé, de son côté, que la rencontre a permis de procéder à un échange de vues sur les moyens d’appuyer la formation dans certaines spécialités (chirurgie pédiatrique, ophtalmologie, vaccination et lutte contre le cancer) en vue de développer les établissement hospitaliers palestiniens.

Les spécialités évoquées sont toutes assurée par l’Institut Pasteur où seront prochainement formés des médecins palestiniens. En effet, un des principaux objectifs de la visite du ministre palestinien en Algérie se rapporte à l’identification des besoins du peuple palestinien frère en matière de formation médicale spécialisée dans les domaines qui font défauts, pour assurer une meilleure couverture sanitaire. De son côté, le ministre palestinien a indiqué que la Palestine «reçoit le soutien et l’appui de l’Algérie, pour surmonter les obstacles dressés par l’occupant israélien», soulignant que son peuple «tire sa force et sa résistance de l’Algérie». «L’Algérie est le poumon de la Palestine» a-t-il appuyé, mettant l’accent sur le fait que sa concertation avec son homologue algérien certifie, une fois de plus, de l’excellence des liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples algérien et palestinien. M. Aouad a relevé en outre que le volet formation des médecins a fait l’objet d’une attention particulière de la part des deux parties. Par ailleurs, et dans l’objectif de promouvoir au mieux la coopération algéro-palestinienne dans le domaine de la santé, un mémorandum d’entente sera signé prochainement entre les deux ministères concernés

Sarah A. Benali Cherif