A propos de l’Afrique, appel de Pékin à la communauté internationale : Œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement

La communauté internationale devrait travailler pour la paix, la stabilité et le développement en Afrique, a indiqué le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «C'est la responsabilité commune de la communauté internationale de travailler pour la paix, la stabilité et le développement en Afrique», a déclaré le porte-parole Geng Shuang. M. Geng s'est exprimé ainsi en réaction à de récentes remarques du secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, stipulant que l'approche de la Chine en matière de développement en Afrique «encourage la dépendance» qui «mine la souveraineté et met en danger la stabilité».

La Chine «se réjouit de voir divers partenaires internationaux en Afrique», a déclaré le porte-parole, notant que les pays développés devaient avoir les plus grands engagements dans ce continent. «Plutôt que de faire des remarques irresponsables sur les efforts des pays africains pour le développement et la coopération étrangère, les pays concernés doivent soutenir la paix et le développement du continent et faire plus de contributions au développement africain», a-t-il estimé. «Les pays africains et leurs peuples sont les plus qualifiés pour dire si la coopération sino-africaine est bonne ou non», a-t-il indiqué. Selon lui, la Chine et l'Afrique sont en contact étroit pour préparer le Forum de la coopération Chine-Afrique, qui se tiendra en septembre cette année à Pékin. «Nous sommes persuadés que le sommet sera fructueux et donnera un nouvel élan au développement africain et à la coopération Chine-Afrique», a-t-il ajouté.