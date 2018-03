Ligue 1 (22e journée) : USMH - JSK : un match à six points

La 22e journée du championnat national de Ligue1 sera amputée de plusieurs rencontres en raison de la participation de nos clubs aux compétitions africaines. C’est ainsi que les matches CRB-OMédéa (0 à 0), USB-USMA (0-1) et ESS-CSC (1-0) ont été avancés et joués, la match MCA-MCO aura lieu ce lundi 12 mars alors que USMA-ESS est prévu le 13 de ce mois. Ceci dit, demain, vendredi, il y aura une empoignade entre deux équipes concernées directement par la relégation. Il s’agit de USMH-JSK. Défaite, pour ainsi dire, interdite. Les deux équipes ont un besoin pressant de points. Celui qui cèdera dans cette joute entre mal-classés aura compromis ses chances de se maintenir dans cette division. Il faudra admettre que cette rencontre intervient juste après la polémique concernant la domiciliation du match des quarts de finale entre la JSK et l’USMBlida. Les canaris, avant que ce problème ne se règle, avaient demandé de faire décaler leur match contre les harrachis à samedi. Néanmoins, les dirigeants harrachis se sont vigoureusement opposés. Ils ont estimé qu’ils ne sont pas des «marionnettes» qu’on utilise comme bon leur semble. Finalement, cette rencontre a été reportée à une autre date. Ce qui fait que la joute opposant harrachis aux canaris se jouera à El Mohammadia comme prévu initialement. Les poulains d’Abbes ne jurent que par la victoire face à la JSK. Car ils n’auront pas un autre choix. Une contre-performance serait synonyme presque de relégation, surtout qu’il ne restera que huit journées avant la boucle finale. Le nouveau président de la JSK, Chérif Mellal, est en train de tout faire pour motiver ses joueurs afin de se surpasser pour battre les locaux qui se trouvent actuellement dans une mauvaise passe avec seulement 18pts. Un succès, ce qui n’est pas impossible, leur permettrait de revenir à un point de la JSK. Il faut dire qu’en dépit de leur classement actuel, qui leur est très défavorable, les camarades de Younès Sofiane possèdent un bon groupe qui pourrait leur donner les possibilités de remonter la pente. Comme l’ont dit, il faut garder espoir. Car, rien n’est encore définitif. Il faudra continuer à «batailler». C’est aussi le cas des canaris qui ne viendront pas à El Mohammadia pour ne remplir qu’une simple formalité. Ils auront aussi leur mot à dire. D’où le fait qu’on assistera à un face-à-face des plus indécis. Malin celui qui pourra avancer un quelconque pronostic. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.