AS Maniema (RDC) 2 - USMA 2 : C’est bien parti pour les Usmistes

L’USM Alger a arraché, hier à Kindu, en République démocratique du Congo, un précieux match nul face à l’équipe hôte l’AS Maniema. Sous une chaleur suffocante, un taux d’humidité élevé et dans un stade plein, les Algérois ont réussi une bonne opération.

Ils ont même mené au score (0-2), suite à l’ouverture du score par Ardji d’une puissante frappe à l’intérieur de la surface de réparation (18’), et une seconde réalisation signée Darfalou sur une remise de ce dernier (29’). On pensait la sentence dite côté usmiste, toutefois, en raison de la chaleur suffocante, les gars à Hamdi ont eu du mal à maintenir le rythme. D’ailleurs, l’arbitre a arrêté la partie à la 30’, pour permettre aux 22 acteurs de s’abreuver en eau. Ils se sont fait rejoindre au score, suite aux buts inscrits par Bonzouki (44’), puis Amango (48’). Deux erreurs commises au niveau de la charnière centrale, et le manque de concentration ont coûté deux buts à l’USMA. Cette dernière a été par la suite totalement dominée par l’AS Maniema, qui s’est créé un nombre incalculable d’occasions, mais qui a buté contre un Zemmamouche époustouflant qui a tout arrêté. Il a impressionné partenaires et adversaires. En somme, Hamdi et ses poulains se sont montrés satisfaits de ce résultat, qui leur permet de préparer le match retour tranquillement et en toute confiance. Avoir inscrit deux buts à l’extérieur, aura son pesant d’or au décompte final. La qualification semble ainsi à la portée de l’USMA, qui devra faire le nécessaire au retour.

M.-A. A.